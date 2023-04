अर्शदीप ने MI के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर तोड़े 24-24 लाख के स्टंप, पंजाब किंग्स ने मुंबई पुलिस से कहा- रिपोर्ट लिखवानी है, मिला ये जवाब

Highlights पंजाब किंग्स ने 214/8 का स्कोर बनाया था और मुंबई को 201/6 के स्कोर पर रोक दिया। एमआई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16-रन चाहिए थे और अर्शदीप सिंह ने 2-रन देकर 2-विकेट लिए।

PBKS vs MI: अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस को 13 रन से हराया। अर्शदीप ने चार विकेट चटकाये जिनमें से लगातार दो आखिरी ओवर में मिले। इस दौरान उन्होंने दोनों बार अपनी गेंदों से विकेट (स्टम्प) तोड़ डाले। इन टूटे विकेट की वजह से आईपीएल को काफी नुकसान हुआ। क्योंकि ये स्टंप बेहद महंगे होते हैं। वहीं उनकी टीम यानी किंग्स इलेवन पंजाब ने मजाक में इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से कर दी।

IPL में LED स्टम्प इस्तेमाल होते हैं जो जोड़े में होते हैं। एक एलईडी स्टंप की एक जोड़ी की कीमत करीब 40,000 डॉलर यानी 32.81 लाख रुपये होती है। अगर इसमें से एक भी स्टंप टूटा तो पूरा सेट बेकार हो जाता है। ऐसे में अर्शदीप के लगातार दो गेंदों पर दो स्टंप के टूटने से करीब 50 से 70 लाख के बीच नुकसान हुआ। ये स्टंप विशेष रूप से डिजाइन किए गए होते हैं। जिनमें तीसरे अंपायर और ब्रॉडकास्टर की सहायता के लिए एक कैमरा के साथ उस पर एक माइक्रोफोन लगा होता है।

Stump breaker, Game changer! Remember to switch to Stump Cam when Arshdeep Akram bowls 😄 #MIvPBKS #IPLonJioCinema #IPL2023 #TATAIPL | @arshdeepsinghh pic.twitter.com/ZnpuNzeF7x

अर्शदीप द्वारा तोड़े गए स्टंप के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उधर पंजाब किंग्स ने टूटे स्टंप की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए मुंबई पुलिस को टैग किया और मजाक में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। पंजाब ने लिखा- "हम एक क्राइम की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं।" इसपर मुंबई पुलिस ने जवाब देते हुए कहा- "कानून तोड़ने पर कार्रवाई होगी...विकेट तोड़ने पर नहीं! एक अन्य ट्वीट में मुंबई पुलिस ने कहा- भारतीय नागरिकों के लिए आधार की तरह, आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ट्रॉफी अनिवार्य है।

Like Addhar for Indian citizens, trophy is mandatory for IPL franchise to report a FIR. https://t.co/Ra2WY4RywD

Action is most likely to be taken on breaking the law, not stumps! https://t.co/bo8jgafACm