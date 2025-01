Andrew Flintoff's son Rocky: 16 साल 291 दिन में सेंचुरी?, 127 गेंद, 108 रन, 9 चौके और 6 छक्के, ऑस्ट्रेलिया बॉलर को तोड़े

Highlights Andrew Flintoff's son Rocky: 16 साल और 291 दिन में शतक लगाकर पिता का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। Andrew Flintoff's son Rocky: सीनियर फ्लिंटॉफ ने इंग्लैंड की जूनियर टीम के लिए 20 साल की उम्र में शतक बनाया था। Andrew Flintoff's son Rocky: शतक बनाने वाले इंग्लैंड लायंस के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए।

Andrew Flintoff's son Rocky: रॉकी फ्लिंटॉफ ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ 108 रन की आक्रामक पारी खेली जिससे वह अपने पिता एंड्रयू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शतक बनाने वाले इंग्लैंड लायंस के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। लायंस को कोचिंग दे रहे सीनियर फ्लिंटॉफ ने इंग्लैंड की जूनियर टीम के लिए 20 साल की उम्र में शतक बनाया था। 16 साल और 291 दिन में शतक लगाकर पिता का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। 127 गेंद में 108 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल हैं।

This is 16-year-old Rocky Flintoff raising his century for English Lions v CA XI. Dad Freddie watched from the sidelines with Graeme Swann who says we will be seeing Rocky for 20 years. He bats, walks and talks like dad. I know Sachin played Tests at 16 but this rare air. pic.twitter.com/ZzCZig1w7R