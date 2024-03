Anant Ambani Pre Wedding: 'कुर्ता पजामा और लंबे बाल', डीजे ब्रावो के साथ धोनी की 'डांडिया' साझेदारी, देखें वीडियो

Highlights अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे माही डीजे ब्रावो पत्नी साक्षी के साथ धोनी ने डांडिया खेला आकाश अंबानी ने धोनी को डांडिया खेलना सिखाया

Anant Ambani Pre Wedding: महेंद्र सिंह धोनी जिसकी दुनिया दीवानी है। धोनी कुछ भी करते हैं तो वह सोशल मीडिया पर वायरल जरूर होती है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी कुर्ता पजामा में अपने पुराने मित्र डीजे ब्रावो के साथ डांडिया खेल रहे हैं। माही का साथ देने के लिए साक्षी धोनी भी मौजूद हैं और माही साक्षी और ब्रावो के साथ जमकर डांडिया खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों में व्यूज मिले हैं।

Dhoni, Sakshi, Bravo playing Dandiya at the Pre-Wedding of Anant Ambani. 👌



- A beautiful video.....!!!pic.twitter.com/dDUY3nppIb