टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद के बीच BCCI के साथ जय शाह करेंगे मीटिंग, बांग्लादेश की समस्या का निकाला जाएगा समाधान

आईसीसी को अपने पहले कम्युनिकेशन में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यू बदलने की मांग की थी, और कहा था कि उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं, जिसमें श्रीलंका को एक संभावित विकल्प के तौर पर बताया गया था।

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह रविवार को बीसीसीआई अधिकारियों से मिलेंगे, ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने में बांग्लादेश की हिचकिचाहट की तुरंत समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। जो एक सामान्य रिक्वेस्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक संवेदनशील गतिरोध में बदल गया है। आईसीसी को अपने पहले कम्युनिकेशन में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यू बदलने की मांग की थी, और कहा था कि उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं, जिसमें श्रीलंका को एक संभावित विकल्प के तौर पर बताया गया था।

आईसीसी से बांग्लादेश की क्या मांग है?

बांग्लादेश ने यह साफ़ कर दिया कि अब यह मामला लॉजिस्टिक्स से आगे बढ़ गया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुँचने की बात कही - यह भावना मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से अचानक बाहर किए जाने के बाद पैदा हुई थी - और अगर भारत जाना ज़रूरी हुआ तो उसने अपने वर्ल्ड कप दल के हर सदस्य के लिए मैन-टू-मैन सुरक्षा की मांग की। इसमें खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ़ और अधिकारी सभी शामिल थे। 

इसका मतलब साफ़ था: यह अब सिर्फ़ सुरक्षा का मामला नहीं था, बल्कि सम्मान का मामला था। यही चुनौती अब जय शाह के सामने है। आईसीसी ने अभी तक बांग्लादेश बोर्ड को आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया है।

उनका पहला काम अंदरूनी होगा - बीसीसीआई और आईसीसी की ऑपरेशन टीम के साथ मौजूदा टूर्नामेंट और सुरक्षा योजना की समीक्षा करना। इसका मतलब है यह पहचानना कि बांग्लादेश को कहाँ नज़रअंदाज़ महसूस हो रहा है या उन्हें ठीक से भरोसा नहीं दिलाया गया है, और क्या आईसीसी के अब तक के जवाब सहानुभूतिपूर्ण होने के बजाय सिर्फ़ प्रक्रियात्मक लगे हैं। लेकिन सिर्फ़ कागज़ी समीक्षा से यह समस्या हल नहीं होगी।

आसान सॉल्यूशन क्यों नहीं दिख रहा है

सबसे मुश्किल काम बांग्लादेश बोर्ड से सीधे बात करके एक ऐसा प्लान बनाना है जिसे वे बिना किसी दबाव के मान सकें। किसी भी सॉल्यूशन में ढाका को एजेंसी का दावा करने की इजाज़त होनी चाहिए - चाहे वह साफ़ तौर पर तय सिक्योरिटी गारंटी, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, या मैच लॉजिस्टिक्स में सीमित फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए हो - और साथ ही वर्ल्ड कप की इंटीग्रिटी भी बनी रहे। 

इस इक्वेशन में बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे टूर्नामेंट के लिए क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, और उन्हें बाहर करने से एक लीगल और पॉलिटिकल उलझन खड़ी हो जाएगी। 

ऐसे फ़ैसले के लिए आईसीसी बोर्ड के वोट की ज़रूरत होगी और आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल दोनों के अंदर इक्वेशन बिगड़ने का रिस्क होगा। यह भविष्य के टूर्नामेंट के लिए एक खतरनाक मिसाल भी कायम करेगा। मामले को और उलझाने वाली बात बांग्लादेश के अपने ही सिस्टम के अंदर विरोध है। 
 

