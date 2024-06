T20 World Cup 2024: विश्वकप जीतने के बाद विराट कोहली का अनुष्का शर्मा को कॉल, बच्चों को गुदगुदाया और फ्लाइंग किस.., यहां देखें

Highlights विश्वकप जीतने के बाद अपने को नहीं रोक पाए विराट कोहली मिलाया पत्नी अनुष्का शर्मा को कॉल, फिर बात करते हुए भावुक हो गए लेकिन पापा के रोल में उन्होंने बच्चों को हंसाया और फ्लाइंग किस भी दी

T20 World Cup 2024: शनिवार को संपन्न हुए विश्वकप 2024 के फाइनल मैच को जीत लेने के बाद एक दिल को छू लेने वाला पल भी सामने आया। जब वेस्टइंडीज के बारबाडोस में स्थित केंसिग्टन ओवल मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा से वीडियो कॉल के जरिए बात की, तब वो भावुक हो गए और लेकिन जब बच्चों की बारी आई तो उन्होंने बात करते हुए वामिका और अकाया को खूब हंसाया और गुदगुदाया। ऐसे में आइए यहां देखें उस पल की कुछ खास तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं।

omg Virat Kohli on a video call with Anushka Sharma, he is so happy rn 🥹💙 pic.twitter.com/hb1tWSVxWP