Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: केकेआर से बाहर होने के बाद, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में शामिल, लिटन दास कप्तान

Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: बांग्लादेश ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाला है। विकेटकीपर-बल्लेबाज लिटन दास कप्तान होंगे, और वह अपनी कप्तानी की भूमिका जारी रखेंगे, क्योंकि टीम इंटरनेशनल लेवल पर एक खास छाप छोड़ना चाहती है।
बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान पर निर्भर करेगी, जिसमें तंजीद हसन और परवेज हुसैन एमोन उनका साथ देंगे। इस एशियाई टीम में एक अच्छी गेंदबाजी अटैक है, जिसकी अगुवाई अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद करेंगे। मेहदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन मैच का रुख बदलने और बांग्लादेश को टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार बनाने में अहम योगदान देंगे।
बांग्लादेश को ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के साथ रखा गया है। 7 से 20 फरवरी के बीच कुल 40 ग्रुप मैच खेले जाएंगे, जिसमें हर ग्रुप की टॉप दो टीमें टूर्नामेंट के सुपर एट चरण में पहुंचेंगी, जो 21 फरवरी से शुरू होगा। सुपर एट के खत्म होने पर टॉप चार टीमें इवेंट के नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसमें सेमीफाइनल कोलकाता/कोलंबो और मुंबई में होंगे, जिसके बाद 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में फाइनल मैच होगा।
बांग्लादेश ने हर T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, लेकिन अभी तक सेमीफाइनल या उससे आगे नहीं पहुंच पाया है। वे 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।
भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच BCCI के मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज़ करने के हालिया फैसले के बाद, BCB ने बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है। हालांकि, ICC ने अभी तक इस रिक्वेस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम
लिटन कुमार दास (C), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज़ हुसैन एमोन, मोहम्मद सैफ हसन, एमडी तौहीद हृदोय, एमडी शमीम हुसैन, काज़ी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, एमडी रिशाद हुसैन, नासुम अहमद, एमडी मुस्तफिजुर रहमान, एमडी तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, एमडी सैफुद्दीन, एमडी शोरिफुल इस्लाम।