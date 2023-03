Afghanistan vs Pakistan: ‘क्लीन स्वीप’ से बचा पाकिस्तान, तीसरा टी20 मैच 66 रन से जीत लाज बचाई, 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी पुरुष क्रिकेटर शादाब

Highlights अफगानिस्तान ने पहली बार पाक के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। अफगानिस्तान ने पहला और दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने अंतिम टी20 मैच में अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर लाज बचा ली।

Afghanistan vs Pakistan: पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सूपड़ा साफ होने से बच गई। अफगानिस्तान ने पहली बार पाक के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। अफगानिस्तान ने पहला और दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया था।

