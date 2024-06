Afghanistan vs Bangladesh T20 World Cup 2024: अश्विन ने एक्स पर लिखा- गुलबदिन नायब को रेडकार्ड, अफगानिस्तान खिलाड़ी ने ऐसे दिया जवाब, पढ़िए...

Highlights गुलबदिन नायब नाटकीय ढंग से कमर के बल गिर गए। पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया है कि क्या वह वाकई तकलीफ में थे। डकवर्थ लुईस प्रणाली के तहत दो रन से पीछे थी।

Afghanistan vs Bangladesh T20 World Cup 2024: बांग्लादेश के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने अपने खिलाड़ियों को धीमे खेलने का इशारा किया और फिर गुलबदिन नायब नाटकीय ढंग से कमर के बल गिर गए जिससे पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया है कि क्या वह वाकई तकलीफ में थे। स्लिप में फील्डिंग कर रहे नायब ने 12वें ओवर में ऐंठन की शिकायत की। इससे पहले ट्रॉट को अपने खिलाड़ियों को खेल की गति धीमी करने का इशारा करते कैमरे पर देखा गया था।

