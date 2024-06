'अफगानिस्तान दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता है, सिवाय भारत के': PAK जर्नलिस्ट ने IPL से जोड़कर अफगान टीम का उड़ाया मजाक

Highlights फ़गानिस्तान की जीत ने उनके सेमीफाइनल में पहुँचने की संभावना को और भी मज़बूत कर दिया है इस बीच, ऑस्ट्रेलिया पर अब सेमीफाइनल से पहले ही बाहर होने का ख़तरा मंडरा रहा है अगर अफ़गानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, तो वह सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा

T20 World Cup 2024: रविवार को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम पर आरोप लगाया कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के आकर्षक अनुबंधों के कारण आईसीसी आयोजनों में भारत से जानबूझकर हार रही है।

अफ़गानिस्तान ने शनिवार रात वेस्टइंडीज में चल रहे टी20 विश्व कप 2024 में सबसे बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने सुपर 8 में 2021 के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुँच गए। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पर अफ़गानिस्तान की पहली जीत थी क्योंकि राशिद खान की टीम ने भारत के खिलाफ पिछली हार से उबरते हुए अपने अभियान को जीवित रखा।

लेकिन वजाहत काज़मी नामक एक ईर्ष्यालु पाकिस्तानी एंकर को यह परिणाम बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर अफगान खिलाड़ियों पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को हराने से डरने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय रूप से, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सुपर 8 तक भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसे ग्रुप चरण में अमेरिका और चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से हार का सामना करना पड़ा।

डॉन न्यूज और सैम टीवी जैसे पाकिस्तानी समाचार मीडिया आउटलेट्स के एंकर वजाहत काजमी ने ट्वीट किया, "अफगानिस्तान स्पष्ट कारणों से भारत को छोड़कर दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता है। आईपीएल अनुबंध बहुत कीमती हैं।"

Afghanistan can beat any team in the world except India for obvious reasons. IPL contracts are very precious.