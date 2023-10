AFG vs SL, CWC 2023: अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दी 7 विकेट से शिकस्त, अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंची

Highlights श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्य दिया था अफगानिस्तान टीम ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 45.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल किया अज्मतुल्लाह ओमरजई ने सर्वाधिक 72 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फारुकी ने 4 विकेट झटके

AFG vs SL, CWC 2023: अफगानिस्तान ने सोमवार को पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2023 में अपनी तीसरी जीत हासिल की। इस मुकाबले में अफगानिस्तान टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। अपनी तीसरी जीत के साथ अफगान क्रिकेट टीम अंक तालिका में अब पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। छह मैचों में तीन जीत के साथ टीम के अब 6 अंक हो गए हैं। इससे पहले वह श्रीलंका और पाकिस्तान से पीछे सातवें स्थान पर काबिज थी।

इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे अफगानिस्तान टीम ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 45.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज गुरबाज को छोड़कर बल्लेबाजी करने आए सभी बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। गुरबाज शून्य पर मदुशंका के शिकार बने।

अज्मतुल्लाह ओमरजई सर्वाधिक 72 रन बनाकर नाबाद रहे। जबकि कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी (58 रन) ने भी नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। गुरबाज के आउट हो जाने के बाद रहमत शाह और इब्राहिम जादरान (39 रन) ने अच्छी साझेदारी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की। रहमत शाह ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 74 गेंद का सामने करते हुए 62 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से मदुशंका ने 2 विकेट लिए और कसुन रजिथा ने एक विकेट अपने नाम किया।

इससे पहले तेज गेंदबाज फजलहक फारुकी की घातक गेंदबाजी के चलते अफगानिस्तान श्रीलंका को 49.1 ओवर में 241 रनों पर रोकने में सफल रहा। मुजीब ने भी दो विकेट झटके। जबकि अज्मतुल्लाह और राशिद खान ने एक-एक विकेट लिया। श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका ने सर्वाधिक 46 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कुशल मेंडिस और समरविक्रमा ने क्रमश: 39 और 36 रनों का योगदान दिया।

