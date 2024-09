AFG VS NZ Test series 2024: न्यूजीलैंड कोचिंग स्टाफ में शामिल टीम इंडिया के पूर्व कोच, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाएंगे रणनीति

Highlights AFG VS NZ Test series 2024: राठौड़ राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाले कोचिंग स्टाफ में शामिल थे। AFG VS NZ Test series 2024: भारत की टी20 विश्व कप में जीत के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। AFG VS NZ Test series 2024: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कोचिंग स्टाफ में शामिल करने की घोषणा वेबसाइट पर की।

AFG VS NZ Test series 2024: भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ नोएडा अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी एकमात्र टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड ने यह भी घोषणा की कि रंगना हेराथ अफगानिस्तान टेस्ट के साथ-साथ श्रीलंका के खिलाफ उनकी अगली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए स्पिन गेंदबाजी कोच होंगे। राठौड़ राहुल द्रविड़ के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे। जिनका कार्यकाल भारत की टी20 विश्व कप जीत के साथ समाप्त हुआ था। राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने से पहले उन्होंने 1990 के दशक में भारत के लिए छह टेस्ट खेले थे। बाएं हाथ के सबसे सफल स्पिनर हेराथ ने सकलैन मुश्ताक की जगह ली है, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पद छोड़ने से पहले अस्थायी स्पिन कोच की भूमिका निभानी थी।

Rangana Herath has been appointed as spin-bowling coach for the three upcoming Tests in Asia while former Indian batting coach Vikram Rathour has joined the BLACKCAPS for the one-off Test in Noida against Afghanistan.

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि हम रंगना और विक्रम को अपने टेस्ट ग्रुप में शामिल करके वास्तव में उत्साहित हैं। दोनों को क्रिकेट की दुनिया में बहुत सम्मान दिया जाता है और मुझे पता है कि हमारे खिलाड़ी वास्तव में उनसे सीखने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रंगना ने गॉल में 100 से अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं।

The Test squad arrived in Delhi on Thursday ahead of the one-off Test match against Afghanistan in Noida which starts on Monday

अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड का एकमात्र टेस्ट 9 सितंबर से शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 18 सितंबर को शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 30 सितंबर से खेला जाएगा। दोनों टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं जिसमें न्यूजीलैंड वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका जाने से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलेगा।

Squad

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच नौ से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम को अक्टूबर-नवंबर में भारत के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है। हेराथ को अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है।

Here's the list of national and global broadcasters for Afghanistan's one-off test match against New Zealand.

राठौड़ केवल अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम के साथ रहेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में नौ सितंबर से शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम बृहस्पतिवार को यहां पहुंच गई थी। दोनों टीमों के बीच यह पहला टेस्ट होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान तेज गेंदबाज टिम साउदी हैं।

टीम में पूर्व कप्तान केन विलियमसन, डेवोन कोंवे, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र जैसे धुरंधर शामिल हैं। न्यूजीलैंड टीम में पांच स्पिनरों को शामिल किया गया है। टीम का पहला अभ्यास सत्र शुक्रवार को होगा। यह मैच श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज की तैयारी के लिये अहम होगा। श्रीलंका दौरे के बाद न्यूजीलैंड टीम भारत में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी।

जो विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा होगी। ये तीन मैच अक्टूबर नवंबर में बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में खेले जायेंगे। न्यूजीलैंड ने पूर्व तेज गेंदबाज जैकब ओरम को मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में भारत में होने वाली तीन टेस्ट मैच की सीरीज से पहले गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। न्यूजीलैंड के लिए तीन वनडे और चार टी20 विश्व कप खेल चुके 46 वर्षीय ओरम सात अक्टूबर को जिम्मेदारी संभालेंगे।

न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ बेंगलुरु में 16 से 20 अक्टूबर तक सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलेगी जिसके बाद पुणे (24 से 28 अक्टूबर) और मुंबई (एक से पांच नवंबर) में टेस्ट खेले जायेंगे। हाल में अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टी20 विश्व कप के दौरान ओरम न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच रहे थे। 2022 में घरेलू सरजमीं पर हुए विश्व कप के दौरान न्यूजीलैंड की महिला टीम के लिए भूमिका अदा की थी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, ‘पिछले साल बांग्लादेश के टेस्ट दौरे पर, फरवरी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के साथ हाल में हुए आईसीसी टी20 विश्व कप में टीम के गेंदबाजी कोच के तौर पर टीम की मदद करने के बाद 229 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके ओरम आधिकारिक रूप से न्यूजीलैंड के सहयोगी स्टाफ में शामिल होंगे।’’