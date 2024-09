AFG vs NZ, Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अफगानिस्तान टीम की घोषणा, राशिद खान, गुरबाज टीम में नहीं, हशमतुल्लाह को सौंपी गई कमान

AFG vs NZ, Test 2024: 9 सितंबर से शुरू हो रहे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहले और एकमात्र टेस्ट के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को टीम का ऐलान किया है। जिसके तहत हशमतुल्लाह शाहिदी अफगानिस्तान की कप्तानी करेंगे, जबकि टीम में अन्य प्रमुख नाम इब्राहिम ज़द्रान, रहमत शाह और अज़मतुल्लाह उमरज़ई शामिल हैं।

राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ और करीम जनत पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वे प्रारंभिक टीम का हिस्सा नहीं थे। अफ़गानिस्तान के करिश्माई ऑलराउंडर राशिद पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें पीठ के ऑपरेशन के बाद एक साल तक लंबे प्रारूप के क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी गई थी। ऑलराउंडर गुलबदीन नैब, जो प्रारंभिक टीम का हिस्सा थे, भी अंतिम टीम में जगह नहीं बना पाए। शाहिदी ने अफगानिस्तान के लिए आठ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से तीन में वह कप्तान रहे हैं।

हाल ही में, अफगानिस्तान के प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड ने घोषणा की कि उन्होंने अगले तीन टेस्ट मैचों के लिए श्रीलंका के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर रंगना हेराथ को अपना स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, जबकि भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर अफगानिस्तान के एकमात्र मैच के लिए शिविर में शामिल हुए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 9 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा।

