AFG vs BAN: राशिद खान ने भुवनेश्वर कुमार का एशिया कप का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ा

AFG vs BAN, Asia Cup 2025: अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 एशिया कप में भारतीय तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशिद ने अबू धाबी के शेख़ ज़ायेद स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच एशिया कप 2025 के अहम मुकाबले में गेंदबाज़ी में प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास द्वारा पहले बल्लेबाज़ी करने के फ़ैसले के बाद अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान ने अपने चार ओवरों में 26 रन देकर दो विकेट लिए। इस दौरान, राशिद ने टी20 एशिया कप में भुवनेश्वर के सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

बांग्लादेश के खिलाफ़ मुकाबले से पहले, राशिद के नाम महाद्वीपीय टी20 टूर्नामेंट में 12 विकेट थे और वह भुवनेश्वर की बराबरी से एक विकेट पीछे थे। उन्होंने अपना पहला विकेट सातवें ओवर में पहले गेंदबाज़ी करते हुए लिया, जब उन्होंने सैफ़ हसन को नीची रही गुगली पर बोल्ड किया।

अफ़ग़ानिस्तान के इस दिग्गज स्पिनर को एक और विकेट लेने के लिए अपने चौथे ओवर तक इंतज़ार करना पड़ा, इस बार उन्होंने शमीम हुसैन को आउट किया, जिसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज़ ने एक रिव्यू भी ले लिया। राशिद ने 26 रन देकर 2 विकेट लेकर अपना कोटा पूरा किया।

टी20 एशिया कप में सर्वाधिक विकेट:

1 - राशिद खान: 10 मैचों में 14 विकेट

2 - भुवनेश्वर कुमार: 6 मैचों में 13 विकेट

3 - अमजद जावेद: 7 मैचों में 12 विकेट

4 - वानिंदु हसरंगा: 8 मैचों में 12 विकेट

5 - हार्दिक पांड्या: 10 मैचों में 12 विकेट

बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में अपने लिए करो या मरो जैसे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चार बदलाव किए।