IND vs PAK: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में हेनिल पटेल ने हमजा ज़हूर को आउट करने के बाद दिखाया अपना आक्रामक अंदाज, Video

एक हाई-प्रेशर फाइनल मैच में, पटेल ने एक ऐसा पल बनाया जिसने तुरंत फैंस और कमेंटेटर्स दोनों का ध्यान खींचा, जब उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन हमजा ज़हूर को आउट किया, जो कैच आउट हुए, और उसके बाद उन्हें जोश भरा सेंड-ऑफ दिया, जिसने उस मौके की इंटेंसिटी को दिखाया।

December 21, 2025

ACC U19 Asia Cup Final: Indian bowler Henil Patel displayed his aggressive style after dismissing Pakistan's Hamza Zahoor

IND Vs PAK, ACC U19 Asia Cup Final: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अंडर-19 एशिया कप फाइनल ने इस पुरानी राइवलरी में एक और रोमांचक चैप्टर जोड़ दिया, और युवा भारतीय बॉलर हेनिल पटेल ने यह पक्का किया कि इसमें जोश और इमोशन की कोई कमी न रहे। एक हाई-प्रेशर फाइनल मैच में, पटेल ने एक ऐसा पल बनाया जिसने तुरंत फैंस और कमेंटेटर्स दोनों का ध्यान खींचा, जब उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन हमजा ज़हूर को आउट किया, जो कैच आउट हुए, और उसके बाद उन्हें जोश भरा सेंड-ऑफ दिया, जिसने उस मौके की इंटेंसिटी को दिखाया।

यह घटना पाकिस्तान की इनिंग के एक अहम मोड़ पर हुई, जब बैट्समैन अनुशासित भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल और आक्रामकता के साथ बॉलिंग कर रहे हेनिल पटेल ने ज़हूर को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप कैच हुआ और भारत को एक सफलता मिली। पटेल ने जोश से सेलिब्रेट किया, और ज़हूर को एक जोशीला सेंड-ऑफ दिया, जो एक ऐसे फाइनल में प्रेशर और एड्रेनालाईन के रिलीज़ को दिखाता था जहां हर विकेट की बहुत ज़्यादा कीमत थी।


हालांकि ऐसे रिएक्शन अक्सर लोगों की राय को बांट देते हैं, लेकिन इस पल ने उस ज़बरदस्त जोश को दिखाया जो भारत-पाकिस्तान मुकाबलों की पहचान है, यहां तक ​​कि अंडर-19 लेवल पर भी। पटेल के लिए, यह सेलिब्रेशन उकसाने से ज़्यादा टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्टेज पर कॉम्पिटिशन की भावना का इज़हार था। एशिया कप फाइनल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, और दोनों तरफ के युवा खिलाड़ी मुकाबले के दबाव को साफ महसूस कर रहे थे।


 

