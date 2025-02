37 गेंदों में 100, 10 छक्के 5 चौके, अभिषेक शर्मा का तूफान, इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा...

भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5वां टी20 खेला जा रहा है, मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 17 गेंद में अर्धशतक लगाया, इसके बाद अभिषेक शर्मा का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने 37 गेंदों में शतक ठोका। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों का रोमांच देखने को मिल रहा है, टीम इंडिया ने सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन आज फिर कैच आउट हुए संजू ने 7 गेंदों में 16 रन बनाए। तिलक वर्मा 15 गेंदों में 24 रन बना कर आउट हुए। सूर्यकुमार यादव 3 गेंद खेलकर 2 रन बनाकर आउट हुए, फिलहाल शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा क्रीज पर हैं और भारत का स्कोर 12.3 ओवर में 172/3 है।

