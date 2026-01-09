बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी ने तमीम इकबाल को बताया 'इंडियन एजेंट', विवादित टिप्पणी से आया भूचाल

ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन एम नज़मुल इस्लाम पूर्व नेशनल कप्तान तमीम इकबाल पर भारतीय एजेंट होने का आरोप लगाकर विवादों में घिर गए हैं। नजमुल ने यह टिप्पणी तब की जब तमीम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसला लेने से पहले BCB को क्रिकेट को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी BCB के भारत न जाने के फैसले के बाद आई है, जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था।

यह फैसला BCCI के कोलकाता नाइट राइडर्स से आने वाले IPL से पहले बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने के लिए कहने के बाद लिया गया था। नजमुल की फेसबुक पोस्ट पर काफी आलोचना हुई है - इसके स्क्रीनशॉट तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा: "इस बार, बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आँखों से एक और पक्के भारतीय एजेंट का उदय देखा।"

बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने शुक्रवार को कहा कि उसने BCB अध्यक्ष को पत्र लिखकर डायरेक्टर के सार्वजनिक माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने कहा, "BCB के डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम द्वारा पूर्व नेशनल कप्तान तमीम इकबाल के बारे में की गई टिप्पणी पर बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) का ध्यान गया है। हम इससे हैरान, स्तब्ध और नाराज़ हैं।

CWAB ने एक बयान में कहा, "बांग्लादेश के इतिहास के सबसे सफल ओपनर, जिन्होंने 16 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया, उनके बारे में बोर्ड के एक अधिकारी द्वारा ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है। न सिर्फ इसलिए कि यह तमीम जैसे खिलाड़ी से संबंधित है, बल्कि देश के किसी भी क्रिकेटर के बारे में ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और पूरे क्रिकेट समुदाय का अपमान हैं।"

इसमें कहा गया, "हम इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हैं। जब एक ज़िम्मेदार बोर्ड डायरेक्टर सार्वजनिक मंच पर ऐसी टिप्पणियां करता है, तो यह बोर्ड अधिकारियों के आचार संहिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है।" इसमें जोड़ा गया, "हमने पहले ही BCB अध्यक्ष को एक विरोध पत्र सौंपा है, जिसमें संबंधित बोर्ड डायरेक्टर से सार्वजनिक माफी मांगने और उन्हें जवाबदेही के तहत लाने की मांग की गई है। हमें उम्मीद है कि BCB अध्यक्ष जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे।"

कई बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, जिनमें तस्कीन अहमद, मोमिनुल हक और तैजुल इस्लाम शामिल हैं।