IPL 2026: ये 3 खिलाड़ी जो KKR टीम में मुस्तफिजुर रहमान की ले सकते हैं जगह

By रुस्तम राणा | Updated: January 3, 2026 13:49 IST2026-01-03T13:49:37+5:302026-01-03T13:49:37+5:30

IPL 2026: बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने आज कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से कहा कि वे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीज़न के लिए अपनी टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दें। बांग्लादेश में बढ़ते नागरिक अशांति के बीच इस तेज़ गेंदबाज़ के सिलेक्शन पर काफ़ी गुस्सा था, और इसी वजह से फ़्रेंचाइज़ी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। बता दें कि केकेआर ने नीलामी में मुस्तफ़िज़ुर को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, अब उन्हें नीलामी में बिना बिके खिलाड़ियों की लिस्ट में से किसी दूसरे खिलाड़ी को ढूंढना होगा। यहां तीन ऑप्शन दिए गए हैं जो मुस्तफ़िज़ुर की जगह ले सकते हैं:

1. रिचर्ड ग्लीसन

रिचर्ड ग्लीसन SA20 के मौजूदा सीज़न में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अब तक तीन मैचों में आठ विकेट लिए हैं। वह एक बेहतरीन डेथ ओवर बॉलर भी हैं और हाल ही में जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए एक मैच जिताने में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अब तक आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तीन मैच खेले हैं। ग्लीसन ने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा था और शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में शामिल थे, लेकिन नीलामी में उनका नाम नहीं आया।

2. फजलहक फारूकी

फजलहक फारूकी केकेआर के लिए एक अच्छा लेफ्ट-आर्म फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम का हिस्सा हैं और पहले भी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने 12 मैचों में छह विकेट लिए हैं, लेकिन टी20आई में अच्छा प्रदर्शन किया है, अब तक 51 टी20आई में 63 विकेट लिए हैं। वह नीलामी में अनसोल्ड रहे, लेकिन उन्हें मौका दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अब तक 149 टी20 मैच खेले हैं और 186 विकेट लेकर काफी अनुभवी हैं।

3. स्पेंसर जॉनसन

स्पेंसर जॉनसन फिलहाल चोटिल हैं और बिग बैश लीग (बीबीएल) में भी नहीं खेल रहे हैं। हालांकि, वह एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए खेला था। यह उनके लिए एक भुला देने वाला अनुभव था क्योंकि उन्होंने चार मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया था, लेकिन कुल मिलाकर, जॉनसन ने 71 मैचों में 85 विकेट लिए हैं और उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। जॉनसन को नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन क्या केकेआर उनकी फिटनेस के आधार पर उन्हें एक और मौका दे सकती है?

