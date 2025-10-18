पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत, ACB ने पाक के साथ T20 सीरीज की रद्द

Pakistan Strikes on Afghanistan: पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान पर किए हवाई हमले के बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाक के साथ टी20 सीरीज खेलने से मना कर दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित त्रिकोणीय श्रृंखला में एक-दूसरे से भिड़ने वाले थे, जो 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी। हालाँकि,एक्स के जरिए, ACB ने मुख्य भूमिका निभाई और प्रशंसकों को पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे तीन स्थानीय क्रिकेटरों की दुखद मौत की जानकारी दी।
एक्स पोस्ट में कहा गया, "शोक संदेश। अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन ज़िले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया।"
ट्वीट में आगे कहा गया, "इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान की आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ में भाग लेने से हटने का फैसला किया है।"
पीसीबी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है
गौरतलब है कि पीसीबी ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच होने वाली दूसरी त्रिकोणीय सीरीज़ होती; हालाँकि, यह पाकिस्तानी धरती पर उनकी पहली सीरीज़ होती।
त्रिकोणीय सीरीज़ में, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान दो बार एक-दूसरे से भिड़ते। पहली बैठक 17 नवंबर को और दूसरी बार 23 नवंबर को होनी थी। हालांकि, हमले के कारण टीम श्रृंखला से बाहर हो गई, जिससे टूर्नामेंट अव्यवस्थित हो गया।