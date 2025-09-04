CM साय पहुंचे छत्तीसगढ़ पवेलियन, ‘वर्ल्ड एक्सपो-2025’ में दिखी प्रदेश की समृद्धि की झलक

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को ओसाका (जापान) में चल रहे ‘वर्ल्ड एक्सपो-2025’ के भारत मंडपम के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ पैवेलियन पहुंचे, यहां उन्होंने प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आधुनिक प्रगति को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन दिवस पर ही छत्तीसगढ़ पैवेलियन में 22 हजार से अधिक दर्शक पहुंचे।

यहां आने वाले लोग प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आदिवासी लोककला, उद्योग और पर्यटन की झलक देखकर उत्साहित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ आज अपनी परंपरा और आधुनिकता के अनूठे संगम के साथ दुनिया के सामने उभर रहा है। हमारी पहचान केवल धरोहर और लोक संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग, नवाचार और वैश्विक सहयोग की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।''

अधिकारियों ने बताया कि पवेलियन में छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, बुनाई, हस्तनिर्मित उत्पाद, हर्बल आइटम्स और पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश अवसर और भविष्य की संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जापान और अन्य देशों से आए आगंतुकों ने छत्तीसगढ़ के पवेलियन की सराहना की।

उन्होंने विशेष रूप से हस्तशिल्प और बांस उत्पादों, बस्तर आर्ट और लोकसंगीत पर आधारित प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। इससे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच प्रदेश की एक सकारात्मक छवि बनी। मुख्यमंत्री साय ने पवेलियन में मौजूद मेहमानों से कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और साझेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रदेश के साथ जुड़कर विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाने का आमंत्रण दिया।

Web Title: Chief Minister Vishnudev Sai reached Chhattisgarh Pavilion glimpse of the state's prosperity was seen in World Expo-2025