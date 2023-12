Assembly Elections Chhattisgarh result 2023: सुबह 9 बजे तक रुझान, कांग्रेस 52 और भाजपा 33 सीट पर आगे, मुख्यमंत्री बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह पीछे

Highlights कांग्रेस 52 और भाजपा 33 सीट पर आगे हैं। शुरुआत में डाक मतपत्रों की गिनती की गई। आज सुबह आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हुई।

Assembly Elections Chhattisgarh result 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए। 90 सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से और पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से पीछे चल रहा है। कांग्रेस 52 और भाजपा 33 सीट पर आगे हैं।

#WATCH | Counting of votes | Bhopal: At the Pradesh Congress office, Madhya Pradesh Congress president Kamal Nath says, "I have not seen the trends, I trust the voters of Madhya Pradesh that they will keep their own future secure...Don't count the number of seats. We will… pic.twitter.com/lyFjrnX6St — ANI (@ANI) December 3, 2023

#WATCH | Counting of votes underway at a polling station in Raipur, Chhattisgarh. pic.twitter.com/8snddo1j5K — ANI (@ANI) December 3, 2023

शुरुआत में डाक मतपत्रों की गिनती की गई। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए आज सुबह आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। सुरक्षाकर्मी राज्य के 33 जिलों में मतगणना केंद्रों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनमें वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिले भी शामिल हैं।

#WATCH | 'Hain taiyaar hum', says Congress hoping for another term in Chhattisgarh as counting of votes is underway



Visuals from Congress office in Raipur pic.twitter.com/apM6coM8nT — ANI (@ANI) December 3, 2023

#WATCH | Congress Control Room for Chhattisgarh elections in Raipur busy with party leaders watching initial trends on the counting day pic.twitter.com/CN82IihdUd — ANI (@ANI) December 3, 2023

राज्य में सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत 76.31 प्रतिशत रहा। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (दोनों कांग्रेस से) और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (भाजपा) समेत कुल 1,181 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला आज होगा।

