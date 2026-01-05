कौन हैं वृंदा मनोहर देसाई?, मुंबई में वस्त्रोद्योग आयुक्त नियुक्त

January 5, 2026

Highlightsरामदेवबाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ली.सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक (ब्रॉडकास्टिंग) के रूप में भी कार्य किया.वर्ष 2024 में उन्हें संयुक्त सचिव (फिल्म) के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई.

नागपुर: आयकर विभाग (आईआरएस) के 2003 बैच की अधिकारी वृंदा मनोहर देसाई को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत मुंबई में वस्त्रोद्योग आयुक्त नियुक्त किया गया है. सार्वजनिक सेवा में दो दशक से अधिक के अनुभव के बाद यह उनके करियर की एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है. नागपुर की रहने वाली वृंदा देसाई ने माउंट कार्मेल गर्ल्स हाईस्कूल और सोमलवार हाईस्कूल से शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में राज्य में 17वां स्थान हासिल किया था. इसके बाद उन्होंने रामदेवबाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ली.

वर्ष 2003 में यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 80वां स्थान प्राप्त कर उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) में हुआ. एनएडीटी, नागपुर में 16 महीने के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने नागपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, कानपुर और नई दिल्ली में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. प्रतिनियुक्ति के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक (ब्रॉडकास्टिंग) के रूप में भी कार्य किया.

वर्ष 2024 में उन्हें संयुक्त सचिव (फिल्म) के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई. हाल ही में वे विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहीं. वृंदा देसाई दिवंगत अधि. मनोहर देसाई और उषा देसाई की पुत्री हैं.

उनके पति गौरव दयाल 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए), नवी मुंबई के अध्यक्ष हैं. नागपुर के लिए यह गर्व की बात है कि शहर की बेटी को राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है.

