कौन हैं शाहिद शेख?, युवाओं में फिटनेस क्रेज को देख लॉन्च किया एनर्जी ड्रिंक

जब पूरी दुनिया विदेशी ऊर्जा पेयों की गिरफ्त में है, तब भारत ने अपना पहला स्विस-निर्मित एनर्जी ड्रिंक दुनिया के सामने रखा है। तेज़ी से बढ़ती फिटनेस और स्वास्थ्य उत्पादों की दुनिया में एक नया नाम सामने आया है सिक्स सेंस, जो देश का पहला स्विट्ज़रलैंड में निर्मित प्रीमियम ऊर्जा पेय है। सिक्स सेंस को विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड में तैयार किया गया है और इसमें प्रयुक्त सामग्री दुनिया के विभिन्न देशों से मंगाई गई है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं फ्रांस से प्राप्त हरी चाय के अर्क, जो प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं। यह पेय शरीर को तरोताज़ा करता है, मस्तिष्क को एकाग्र करता है और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कृत्रिम मिठास का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे इसका स्वाद पूर्णतः प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है।

जिस प्रकार हाल ही में कैम्पा कोला ने पेप्सी और कोका कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती देते हुए भारतीय बाज़ार में वापसी की है, उसी भावना के साथ सिक्स सेंस भी अब रेड बुल और मॉन्स्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को सीधी टक्कर देने की ओर अग्रसर है। अब भारत भी वैश्विक बाज़ार में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है।

इसकी कीमत 60 रुपये रखी गई है और एक कैन की मात्रा 300 मिलीलीटर है। इस उत्पाद के निर्माता हैं भारतीय उद्यमी शाहिद शेख़, जिनका उद्देश्य है देशवासियों को एक ऐसा स्वदेशी, शुद्ध और प्रभावी ऊर्जा पेय उपलब्ध कराना जो विदेशी कंपनियों को कड़ी चुनौती दे सके।

सिक्स सेंस केवल तात्कालिक कैफीन आधारित झटका देने वाला पेय नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं विटामिन बी2, बी3, बी6 और बी12, जो शरीर के ऊर्जा निर्माण चक्र को गति देते हैं, मस्तिष्क की स्पष्टता को बढ़ाते हैं और सहनशक्ति में वृद्धि करते हैं। साथ ही यह वसा घटाने में भी सहायता करता है, जिससे यह युवाओं, खिलाड़ियों और कामकाजी लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।

इस उत्पाद को विश्वस्तरीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार तैयार किया गया है और इसका निर्माण एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता पर पूर्ण विश्वास हो सकता है। शाहिद शेख़ का मानना है कि यह ब्रांड केवल एक पेय नहीं बल्कि एक स्वदेशी आंदोलन है, जो देशवासियों को विदेशी विकल्पों की जगह अपना भारतीय और गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। शाहिद शेख़ का कहना है कि, यह केवल एक पेय नहीं है, बल्कि यह "मन, शरीर और आत्मा" को सक्रिय करने वाला एक सम्पूर्ण ऊर्जा स्रोत है।

इसमें वे सभी पोषक तत्व सम्मिलित किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को दिन भर ऊर्जावान, सचेत और संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसका नारा भी यही कहता है "एनर्जी दैट टर्न्स यू ऑन!" फिलहाल यह उत्पाद कुछ चुनिंदा शहरों में उपलब्ध है, परंतु आने वाले समय में सिक्स सेंस को संपूर्ण भारत और फिर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उतारने की योजना है। यह उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में ऊर्जा, ध्यान और आत्मबल को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं।

