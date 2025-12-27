कौन हैं जयश्री उल्लाल? भारतीय मूल की अरबपति हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में टॉप पर

नई दिल्ली: हुरुन इंडिया ने साल 2025 की अपनी लेटेस्ट अमीरों की लिस्ट में अरिस्टा नेटवर्क्स की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और प्रेसिडेंट जयश्री उल्लाल को दुनिया भर में भारतीय मूल के दूसरे लीडर्स के बीच टॉप रैंक दी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 की इस उपलब्धि के साथ, जयश्री उल्लाल ने गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे बड़े टेक भारतीय मूल के लीडर्स को पीछे छोड़कर अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे अमीर एग्जीक्यूटिव्स में टॉप रैंक हासिल कर ली है।

जयश्री उल्लाल कौन हैं?

जयश्री उल्लाल भारतीय मूल की ब्रिटिश में जन्मी अरबपति बिज़नेसमैन हैं, जो पिछले 17 सालों से सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ फर्म, अरिस्टा नेटवर्क्स की हेड हैं। इस साल की शुरुआत में, 63 साल की जयश्री उल्लाल को कैंडरे हुरुन इंडिया वीमेन लीडर्स लिस्ट 2025 के अनुसार, टॉप पाँच पहली पीढ़ी की महिला वेल्थ क्रिएटर्स में दूसरे स्थान पर रखा गया था। उल्लाल सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया में रहती हैं, जहाँ वह क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी चलाती हैं, जो कई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन और बेचती है।

उनके लिंक्डइन डेटा के अनुसार, जयश्री उल्लाल ने यूनाइटेड स्टेट्स की सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस किया है। बाद में, उन्होंने 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी पूरी की, और साल 2025 में उन्हें इंजीनियरिंग में मानद डॉक्टरेट भी मिला। जयश्री उल्लाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से पूरी की।

उल्लाल सितंबर 2008 में अरिस्टा नेटवर्क्स में शामिल हुईं और अभी भी कंपनी में CEO के तौर पर काम कर रही हैं। यह कंपनी एक क्लाउड नेटवर्किंग फर्म है जो बड़े डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और एंटरप्राइज कैंपस एनवायरनमेंट के लिए हाई-परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर-ड्रिवन स्विच के साथ-साथ सॉल्यूशन भी देती है। अरिस्टा में शामिल होने से पहले, उल्लाल ने सिस्को सिस्टम्स, AMD (एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस) और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में काम किया था।

जयश्री उल्लाल की नेट वर्थ

फोर्ब्स से मिले नेट वर्थ डेटा के अनुसार, 27 दिसंबर 2025 तक जयश्री उल्लाल की नेट वर्थ $5.7 बिलियन है। इस तारीख तक उल्लाल की नेट वर्थ में हाल ही में $34 मिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल, वह नेट वर्थ के आधार पर दुनिया की 713वीं सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला जैसे भारतीय मूल के बड़े टेक लीडर्स की नेटवर्थ $1.1 बिलियन थी, जो 27 दिसंबर 2025 को इकट्ठा किए गए डेटा के अनुसार हाल ही में $250,000 कम हो गई।

फोर्ब्स के डेटा से यह भी पता चला कि उस तारीख तक गूगल के CEO सुंदर पिचाई की नेटवर्थ $1.5 बिलियन थी। 27 दिसंबर 2025 तक अरबपति की नेटवर्थ को $2 बिलियन का झटका लगा। डेटा से यह भी पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ सेक्टर में तेज़ी के कारण 2020 से उल्लाल की नेटवर्थ में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जयश्री उल्लाल के पास अरिस्टा नेटवर्क्स के लगभग 3% शेयर हैं, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं।

