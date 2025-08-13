Aravind Srinivas: कौन हैं अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने गूगल क्रोम खरीदने के लिए सुंदर पिचाई को लिखा पत्र?

नई दिल्ली: अरविंद श्रीनिवास अपनी कंपनी, पर्प्लेक्सिटी एआई द्वारा गूगल के क्रोम ब्राउज़र को खरीदने के लिए अप्रत्याशित रूप से 34.5 अरब डॉलर की पेशकश के बाद खुद को वैश्विक तकनीकी चर्चा के केंद्र में पा रहे हैं। यह संख्या चौंकाने वाली है, न केवल इसलिए कि यह पर्प्लेक्सिटी के स्वयं के 14 अरब डॉलर के मूल्यांकन से दोगुने से भी अधिक है, बल्कि इसलिए भी कि क्रोम गूगल के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है।

दुनिया भर में अनुमानित तीन अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, क्रोम केवल एक ब्राउज़र नहीं है - यह गूगल की खोज, विज्ञापन और क्लाउड सेवाओं का प्रवेश द्वार है। इसलिए, तीन साल पुरानी एक एआई कंपनी द्वारा इसे खरीदने के विचार ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है।

अरविंद श्रीनिवास कौन हैं?

पेरप्लेक्सिटी एआई के सीईओ और सह-संस्थापक अरविंद श्रीनिवास का जन्म चेन्नई, भारत में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने से पहले आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की। उनके सार्वजनिक प्रोफाइल के अनुसार, उनके शुरुआती करियर में प्रमुख एआई शोधकर्ता योशुआ बेंगियो के साथ काम करना और गूगल में काम करना शामिल था, इन अनुभवों ने उन्हें सर्च और इंटरनेट तकनीकों के काम करने के तरीके को करीब से समझने में मदद की।

2022 में, डेनिस याराट्स, जॉनी हो और एंडी कोनविंस्की के साथ, उन्होंने पेरप्लेक्सिटी एआई लॉन्च किया, जो एक एआई-संचालित सर्च इंजन है जिसे रीयल-टाइम जानकारी का उपयोग करके सीधे, संवादात्मक उत्तर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्रोम के लिए यह प्रस्ताव गूगल के लिए एक संवेदनशील समय पर आया है। अमेरिका में, कंपनी पर हाल ही में एक बड़ा अविश्वास प्रस्ताव आया है। एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश, अमित पी मेहता ने पाया कि गूगल ने आंशिक रूप से उपकरणों और ब्राउज़रों पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बने रहने के लिए भारी रकम का भुगतान करके अवैध रूप से अपना सर्च एकाधिकार बनाए रखा था।

हालाँकि न्यायाधीश संभावित उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से एक सैद्धांतिक रूप से Google को Chrome बेचने के लिए मजबूर करना हो सकता है, लेकिन सर्च दिग्गज ने कहा है कि वह अपील करेगा, और इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। फ़िलहाल, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि Google स्वेच्छा से Chrome को छोड़ने को तैयार है।

इससे लोगों ने श्रीनिवास के इरादों के बारे में अटकलें लगाना बंद नहीं किया है। सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने इस कदम को अवास्तविक बताते हुए खारिज कर दिया है कि क्रोम, गूगल के सिस्टम से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुछ इसे एक सोची-समझी प्रचार चाल मानते हैं। बोली को सार्वजनिक करके, पर्प्लेक्सिटी ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है और इंटरनेट प्रतिस्पर्धा के भविष्य पर चर्चा में अपनी जगह बनाई है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्प्लेक्सिटी के संसाधन किसी भी वास्तविक खरीद को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। कंपनी ने अब तक एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े नामों के साथ लगभग 1 अरब डॉलर जुटाए हैं, लेकिन 34.5 अरब डॉलर के नकद सौदे के लिए बड़े पैमाने पर बाहरी निवेश की आवश्यकता होगी। निजी इक्विटी यह निवेश तो कर सकती है, लेकिन इसके साथ भारी कर्ज और बड़े परिचालन जोखिम भी जुड़ेंगे। अगर खरीद किसी तरह हो भी जाती है, तो गूगल के एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर क्रोम को चलाने से उसका मूल्य कम हो सकता है, जैसा कि अन्य स्वतंत्र ब्राउज़रों ने पाया है।

फिर भी, पर्प्लेक्सिटी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को चुपचाप पूरा नहीं किया है। कंपनी ने हाल ही में अपना एआई-संचालित ब्राउज़र, कॉमेट, लॉन्च किया है और खुद को पारंपरिक सर्च इंजनों के लिए एक चुनौती के रूप में पेश करना जारी रखे हुए है।

Web Title: Who is Aravind Srinivas, the man who wrote letter to Sundar Pichai seeking to buy Google Chrome