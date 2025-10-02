कौन हैं अरविंद श्रीनिवास, आदित पलिचा और कैवल्य वोहरा, अमीर लोगों की सूची में शामिल, आखिर क्या करते हैं युवा उद्यमी

Highlights Hurun India Rich List 2025: वोहरा और पलिचा की कुल संपत्ति क्रमशः 4,480 करोड़ रुपये और 5,380 करोड़ रुपये है। Hurun India Rich List 2025: सीईओ वैश्विक तकनीक की दुनिया में सबसे चर्चित नामों में से एक बन गए हैं। Hurun India Rich List 2025: डेनिस याराट्स और एंडी कोनविंस्की के साथ मिलकर पर्प्लेक्सिटी एआई की स्थापना की।

Hurun India Rich List 2025: एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी के संस्थापक 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस सूची में पहली बार शामिल हुए हैं। वह सूची में शामिल 350 अरबपतियों में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ई-कॉमर्स मंच जेप्टो के सह-संस्थापक आदित पलिचा और कैवल्य वोहरा भी युवा अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। वोहरा और पलिचा की कुल संपत्ति क्रमशः 4,480 करोड़ रुपये और 5,380 करोड़ रुपये है। परप्लेक्सिटी के पीछे एआई के संस्थापक और सीईओ वैश्विक तकनीक की दुनिया में सबसे चर्चित नामों में से एक बन गए हैं।

श्रीनिवास की कंपनी अत्याधुनिक एआई मॉडल द्वारा संचालित एक चैट-आधारित खोज प्लेटफ़ॉर्म, अब जनरेटिव एआई क्रांति में सबसे आगे है। 1994 में चेन्नई में जन्मे श्रीनिवास ने आईआईटी मद्रास जाने से पहले विज्ञान के लिए एक प्रारंभिक प्रतिभा दिखाई। 2022 में, उन्होंने डेनिस याराट्स और एंडी कोनविंस्की के साथ मिलकर पर्प्लेक्सिटी एआई की स्थापना की।

हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, "जेप्टो के युवा सह-संस्थापकों कैवल्य वोहरा और आदित पलिचा का जबरदस्त उदय इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी और नवाचार संपत्ति सृजन की समयसीमा को सीमित कर रहे हैं।"

सूची में एसजी फिनसर्व के रोहन गुप्ता एवं परिवार (1,140 करोड़ रुपये) और भारतपे के शाश्वत नकरानी (1,340 करोड़ रुपये) भी मौजूद हैं। सबसे युवा अरबपतियों में ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल (31) भी शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 14,400 करोड़ रुपये है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा कंपनी के शेयर मूल्य में भारी उछाल के बाद अरबपतियों की सूची में वापस आ गए हैं।

उनकी कुल संपत्ति 15,930 करोड़ रुपये है। इस सूची में 451 लोग मुंबई से, 223 नई दिल्ली से और 116 बेंगलुरु से हैं। सूची में 26 अरबपतियों सहित 101 महिलाएं भी शामिल हैं। शीर्ष 10 सबसे अमीर भारतीयों की संयुक्त संपत्ति कुल सूची का 28 प्रतिशत है, जबकि अंबानी और अडानी की कुल संपत्ति 12 प्रतिशत है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गौतम अदाणी को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2025 में सबसे अमीर भारतीय का अपना खिताब दोबारा हासिल कर लिया है। बुधवार को प्रकाशित देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में यह जानकारी दी गई। 'एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025' के मुताबिक, 68 वर्षीय अंबानी की संपत्ति इस साल भले ही छह प्रतिशत घटकर 9.55 लाख करोड़ रुपये रह गई है।

लेकिन वह सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी 8.14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पिछले साल अदाणी ने अंबानी को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया था। उनके समूह के शेयरों ने अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों से हुए नुकसान की भरपाई कर ली थी।

जिससे उनकी संपत्ति 95 प्रतिशत उछलकर 11.6 लाख करोड़ रुपये हो गई थी। एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ​​2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साइरस पूनावाला और उनका परिवार 2.46 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर रहे जबकि कुमार मंगलम बिड़ला 2.32 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

सूची में शामिल अमीरों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग आधा है। इस सूची में 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले कुल 1,687 व्यक्ति शामिल हैं जो पिछले साल के मुकाबले 284 अधिक है। सूची में 148 लोग पहली बार शामिल हुए हैं।

हुरुन ने कहा कि भारत में पिछले दो साल से हर हफ्ते एक व्यक्ति अरबपति बना है और इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति में हर दिन औसतन 1,991 करोड़ रुपये का इजाफा हो रहा है। नीरज बजाज और उनके परिवार की संपत्ति 43 प्रतिशत बढ़कर 2.33 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिससे वे चार पायदान ऊपर चढ़कर छठे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं।

