Ratan Tata: कभी बिल फोर्ड ने किया था रतन टाटा का अपमान, तब दिग्गज उद्योगपति ने जगुआर-लैंड रोवर का अधिग्रहण करके दिया जवाब, देखें वीडियो

Highlights रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता सोमवार से अस्पताल में गहन देखभाल में थे उन्हें इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा

Ratan Tata:टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन नवल टाटा का बुधवार रात 11:30 बजे दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता सोमवार से अस्पताल में गहन देखभाल में थे।

उन्हें इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। रतन नवल टाटा ने ऑटोमोबाइल से लेकर सॉफ्टवेयर और एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) तक कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी। अनुभवी उद्योगपति को कई आकर्षक सौदों के साथ एक प्रतिष्ठित समूह को भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली समूह में बदलने के लिए भी जाना जाता है।

कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इथाका, न्यूयॉर्क में शिक्षित, अनुभवी उद्योगपति ने 1962 में भारत लौटने के बाद परिवार द्वारा संचालित समूह में दुकान के फर्श पर काम किया। वह 1991 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने और बाद में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उनके चाचा, जेआरडी, जो आधी सदी से भी अधिक समय से प्रभारी थे।

उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने बड़े पैमाने पर विस्तार अभियान शुरू किया, जिसमें स्टील निर्माता कोरस और लक्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर सहित प्रतिष्ठित ब्रिटिश संपत्तियों को शामिल किया गया। लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर को हासिल करने की एक दिलचस्प कहानी है।

जैसे ही 2000 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी, रतन टाटा ने भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाने के लिए सोच-समझकर जोखिम उठाने की रणनीति अपनाई। 2008 में, उन्होंने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर, जो अब जेएलआर है, का अधिग्रहण करने का फैसला किया। इस कदम ने भारत और विश्व स्तर पर उनके प्रतिद्वंद्वियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया।

Ratan Tata’s response when he was humiliated by Ford 👏👏👏 pic.twitter.com/y51ywPlnfW