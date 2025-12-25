Petrol-Diesel Price Today: 25 दिसंबर को क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: December 25, 2025 09:21 IST2025-12-25T09:21:11+5:302025-12-25T09:21:43+5:30
Petrol-Diesel Price Today: केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई 2022 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनिया रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, उन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।
भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price” लिखकर भेज सकते हैं।