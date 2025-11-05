Petrol-Diesel Price Today: 5 नवंबर को क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, ताजा दाम यहां करें चेक

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो रोजमर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा हर सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर के अनुसार बदलती रहती हैं।

मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 103.50 रुपये प्रति लीटर है। कल की तुलना में पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि भारत भर में पेट्रोल की कीमतें पिछले 11 महीनों से अपरिवर्तित हैं और 1 दिसंबर, 2024 से स्थिर बनी हुई हैं।

पेट्रोल की आज की कीमतें

शहर मूल्य (₹/लीटर) मूल्य परिवर्तन (₹)

दिल्ली 94.77 0.00

कोलकाता 105.41 0.00

मुंबई 103.50 0.00

चेन्नई 101.03 +0.13

गुड़गांव 95.12 -0.72

नोएडा 94.71 -0.34

बैंगलोर 102.55 0.00

भुवनेश्वर 100.94 0.00

चंडीगढ़ 94.30 0.00

हैदराबाद 107.46 0.00

जयपुर 104.41 -0.35

लखनऊ 94.69 0.00

पटना 105.73 0.00

तिरुवनंतपुरम 107.48 0.00

आज डीजल की कीमतें

शहर मूल्य (₹/लीटर) मूल्य परिवर्तन (₹)

दिल्ली 87.67 0.00

कोलकाता 92.02 0.00

मुंबई 90.03 0.00

चेन्नई 92.39 +0.13

गुड़गांव 88.29 -0.70

नोएडा 88.01 -0.38

बैंगलोर 90.65 0.00

भुवनेश्वर 92.52 0.00

चंडीगढ़ 82.45 0.00

हैदराबाद 95.70 0.00

जयपुर 89.93 -0.32

लखनऊ 87.81 0.00

पटना 91.96 0.00

तिरुवनंतपुरम 96.48 0.00

एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

