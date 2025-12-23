सीएम योगी बोले-जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक भारत अमीर नहीं हो सकता, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 23, 2025 10:31 IST2025-12-23T10:29:47+5:302025-12-23T10:31:19+5:30

उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा और मक्का का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। आज लागत कम हुई है और उत्पादन बढ़ा है।

Highlightsकिसानों की कड़ी मेहनत के कारण राज्य की प्रगति के साक्षी बन सकते हैं।कार्यक्रम में आए हुए गर्वित किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए।चौधरी चरण सिंह जयंती 'किसान सम्मान दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह जयंती 'किसान सम्मान दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हमने अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए गर्वित किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। आज आप सभी हमारे अन्नदाता किसानों की कड़ी मेहनत के कारण राज्य की प्रगति के साक्षी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा और मक्का का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। आज लागत कम हुई है और उत्पादन बढ़ा है।

यह किसानों की समृद्धि का आधार है। जब भी देश और किसानों के हित में कोई बात होती थी तो चौधरी साहब बिना किसी झिझक के उस बात को बोलते थे। उन्होंने कहा था कि जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक भारत अमीर नहीं हो सकता है। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। यह चौधरी साहब का वक्तव्य था। जागरूक जनशक्ति ही सफल लोकतंत्र का आधार है।

उप्र के नागरिक भीषण ठंड में जरूरतमंदों की मदद करें: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के नागरिकों से भीषण ठंड में जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी मदद करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश ‘एक्स’ पर साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ‘‘ उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है।

अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है।’’ मुख्यमंत्री ने लोगों को उनके नागरिक कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि ‘‘एक नागरिक के नाते आप भी इस सद्प्रयास में भागीदार बन सकते हैं। अपने आसपास देखिए। घरों में कार्य करने वाले सहयोगी, स्वच्छाग्रही, चौकीदार या अन्य लोगों से एक बार अवश्य पूछें कि क्या उनके पास शीतलहर से बचाव का पर्याप्त प्रबंध है।’’ योगी ने अपने पोस्ट में कहा ‘‘मानवीय मूल्यों और संवेदना की परख ऐसे समय में ही होती है।

परोपकार हमारी परंपरा है।’’ उन्होंने कहा कि अंत्योदय से सर्वोदय के दृढ़ संकल्प के साथ हम 'विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय निकायों एवं तहसीलों के माध्यम से जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र व कंबल वितरित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और कंपकंपाती ठंड में एक भी अभावग्रस्त व्यक्ति असहाय नहीं रहेगा। योगी ने कहा कि ‘‘गौशालाओं में विशेष कंबल और अलाव का प्रबंध किया जा रहा है और इसके अलावा कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और जागरूकता अभियान भी जारी है।’’

उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में शीत लहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है, समस्त प्रदेश में रैन बसेरे को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है। दूसरे स्थान से आए परीक्षार्थियों व रोगियों के परिजनों को भी यहां आश्रय मिल रहा है और सरकार के लिए हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है।

