भारत में पहली टेस्ला कार की डिलीवरी, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को चाबी, जानें कीमत, देखिए वीडियो

मुंबईः महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को शुक्रवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने टेस्ला के नए शोरूम से पहली कार मिली। सरनाइक ने इसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने के प्रति जागरुकता बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास बताया। मंत्री ने अमेरिकी वाहन निर्माता द्वारा जुलाई में भारत में अपना पहला शोरूम शुरू करने के एक दिन बाद वाई मॉडल बुक किया था।

उन्होंने कहा कि वह इसे अपने पोते को उपहार स्वरूप देंगे ताकि स्वच्छ परिवहन के प्रति उसमें जागरुकता पैदा की जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ परिवहन दृष्टिकोण के अनुरूप, अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य ने अटल सेतु और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल छूट सहित कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है।

