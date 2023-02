उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2023ः राज्यपाल पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा, जानें मुख्य बातें

Highlights कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य भी अभिभाषण का विरोध कर रहे थे। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद सीतापुर का गठन किया गया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के साथ शांति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे विधानमंडल के संयुक्त सदन में अभिभाषण शुरू करने से पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्य ‘राज्यपाल वापस जाओ’ और ‘तानाशाही की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी’, ‘प्रदेश में बुलडोजर का आतंकवाद, यूपी की कानून-व्यवस्था बर्बाद’, ‘भाजपा का बुलडोजर विरोधियों की ले रहा जान’, ‘मुख्यमंत्री की आंखों पर बंधी है पट्टी, बंद हैं कान’, ‘बच्चियों को नहीं मिली स्कूटी, भाजपा सरकार में खतरे में है बेटी’ और कानपुर देहात में मां-बेटी की मौत की घटना के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लहरा रहे थे। सपा सदस्यों के अलावा विपक्ष के राष्‍ट्रीय लोकदल (रालोद), कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य भी अभिभाषण का विरोध कर रहे थे।

मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्य शंख की ध्वनि की तरह मुंह से आवाज निकाल रहे थे। सदन में सपा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हाथ में एक तख्ती लिये थे, जिस पर लिखा था ‘जातीय जनगणना कराओ सरकार, सबको सम्मान सबको अधिकार’, इसी शोरगुल और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण जारी रखा।

राज्यपाल ने एक घंटा, एक मिनट और 18 सेकंड के अपने अभिभाषण के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में हुई ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ तथा राज्य सरकार की अन्य विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कुल 19058 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे रोजगार के 94 लाख से अधिक अवसर पैदा होने की सम्भावना है।

पटेल ने कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध एवं बाल अपराध सम्बन्धी गम्भीर मुकदमों के लिये विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। नतीजतन महिलाओं के प्रति अपराधों के 59.1 प्रतिशत मामलों में दोषियों को सजा दिलायी गयी है जो देश में सर्वाधिक और राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी ज्यादा है।

उन्होंने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 847 अतिक्रमणकारियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया है और इस वक्त 196 भू-माफिया जेल में हैं। अवैध कब्जे हटाने के लिए राज्य स्तर पर चार ‘एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स’ का गठन किया गया है। राज्य में अब तक 70 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आपराधिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2016 के सापेक्ष डकैती की घटनाओं में 80.31 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 61.51 प्रतिशत, हत्या के मामलों में 32.45 प्रतिशत, बलवे के मामलों में 51.65 प्रतिशत, फिरौती के लिये अपहरण के मामलों में 43.18 प्रतिशत और बलात्कार के मामलों में 21.75 प्रतिशत की कमी आई है।

पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर तक 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। इनमें 4.10 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वर्ष 2022 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में 15,76,955 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण/सौंदर्यीकरण के बाद वहां दर्शन के लिये आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में चार से पांच गुना बढ़ोत्तरी हुई है। अयोध्या और चित्रकूट में भजन संध्या स्थल और गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

