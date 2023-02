Uttar Pradesh Assembly Budget Session 2023: किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था को लेकर सपा विधायकों ने किया हंगामा, देखें वीडियो

Highlights कार्यवाही संचालित हो ताकि पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठा सके। परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने सपा विधायकों को हटाने की कोशिश की। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए वह ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विधान भवन परिसर में धरना-प्रदर्शन किया।

#WATCH | Uttar Pradesh: Opposition MLAs raise slogans of "Rajyapal Go Back" (Governor go back) and show placards in the Assembly as they oppose the Governor's Address at the commencement of the Budget session.



Earlier this morning, SP MLAs protest against the state government. pic.twitter.com/8xsdpf0ArW — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2023

पूर्वाह्न 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत से पहले सपा विधायकों ने पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में विधानसभा के प्रवेश द्वार के नजदीक धरना प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था तथा किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाया। यादव ने संवाददाताओं से कहा कि सपा चाहती है कि सदन की कार्यवाही संचालित हो ताकि पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठा सके।

#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) MLAs protest against the state government, outside the state assembly in Lucknow ahead of the commencement of the Assembly Session. pic.twitter.com/eeJmldLVMv — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2023

इस दौरान परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने सपा विधायकों को हटाने की कोशिश की। इस बीच उनकी मौके पर मौजूद कुछ मीडिया फोटोग्राफरों से धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के धरना-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए वह ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

मौर्य ने कहा ‘‘उनके जो भी मुद्दे हैं उन्हें लेकर सदन में आना चाहिए ताकि उन पर चर्चा हो सके। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।’’ शिवपाल सिंह यादव द्वारा सपा के धरना प्रदर्शन की अगुवाई किए जाने के सवाल पर मौर्य ने कहा ‘‘चाहे शिवपाल हों या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, या फिर उनका पूरा परिवार ही क्यों ना धरने पर बैठ जाए, इसका कोई खास मतलब नहीं है। हम विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।’’

A govt that looted & destroyed farmers, didn't pay attention to farming, didn't set up a mandi for irrigation, fertilisers, pesticides - it's a liar govt that said they'll give Rs 1 Lakh Cr for infrastructure of mandis. Did they make even one mandi in UP?: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/cpApONiZVO — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2023

