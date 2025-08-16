रूसी तेल खरीदने पर भारत को राहत! ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के बाद दिया संकेत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2025 13:13 IST2025-08-16T13:09:59+5:302025-08-16T13:13:11+5:30
Trump Tariff: डेमोक्रेटिक पैनल की यह टिप्पणी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट द्वारा नई दिल्ली को रूसी तेल व्यापार पर द्वितीयक टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी के जवाब में आई है।
Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि हो सकता है कि अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर द्वितीयक शुल्क नहीं लगाए। ऐसी आशंकाएं थीं कि अगर अमेरिका ने द्वितीयक शुल्क लागू किया तो उससे भारत प्रभावित हो सकता था।
ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, “खैर, उन्होंने (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने) एक तेल ग्राहक खो दिया, जो भारत है, जो लगभग 40 प्रतिशत तेल का आयात कर रहा था। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अधिक (आयात) कर रहा है… और अगर मैंने जो ‘द्वितीयक प्रतिबंध’ या ‘द्वितीयक शुल्क’ लगाया तो यह उनके लिए बहुत विनाशकारी होगा। अगर मुझे यह करना पड़ा, तो मैं करूंगा। शायद मुझे यह करना न पड़े।”
भारत समेत रूसी तेल के आयातकों पर अभी टैरिफ लगाने की आवश्यकता नहीं है: ट्रंप— P.N.Rai (@PNRai1) August 16, 2025
फिलहाल ट्रंप और पुतिन के बीच कोई डील नहीं हो पाया है। pic.twitter.com/KmewePxb5c
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर बैठक के लिए अलास्का जाते समय ‘फॉक्स न्यूज’ के साथ ‘एयर फ़ोर्स वन’ (विशेष विमान) में दिया। यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बिना किसी भी सहमति के समाप्त हो गई।