UPI New Rule: कल से यूपीआई के नए नियम लागू, प्रमुख क्षेत्रों के लिए भुगतान सीमा बढ़ाई गई, जानें पूरा विवरण
By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2025 17:57 IST2025-09-14T17:57:06+5:302025-09-14T17:57:06+5:30
एनपीसीआई ने 15 सितंबर से व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन की दैनिक सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।
UPI New Rule: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 15 सितंबर से व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन की दैनिक सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। यह निर्णय उन क्षेत्रों की मदद के लिए लिया गया है जहाँ पहले कम सीमा के कारण मुश्किलें आती थीं।
बीमा और निवेश
- पूंजी बाजार निवेश और बीमा प्रीमियम भुगतान की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
- हालाँकि, कुल दैनिक लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता।
सरकारी भुगतान और GEM पोर्टल
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल पर प्रति लेनदेन सीमा 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गई है।
- इसमें कर भुगतान और बयाना राशि जमा शामिल है।
ट्रेवल सेक्टर
- यात्रा संबंधी लेन-देन की सीमा अब 5 लाख रुपये (पहले 1 लाख रुपये) हो गई है।
- कुल दैनिक सीमा 10 लाख रुपये ही रहेगी।
क्रेडिट कार्ड बिल और ऋण ईएमआई
- यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की सीमा प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये तक है, लेकिन इसकी सीमा प्रति दिन 6 लाख रुपये है।
- ऋण ईएमआई संग्रह बढ़ाकर प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये और प्रति दिन 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
आभूषण और बैंकिंग सेवाएँ
- यूपीआई के माध्यम से आभूषण खरीद की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति लेनदेन (पहले 1 लाख रुपये) कर दी गई है, और दैनिक सीमा 6 लाख रुपये होगी।
- डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से सावधि जमा जैसी बैंकिंग सेवाओं के लिए, सीमा 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन प्रतिदिन है।
व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) भुगतान में कोई बदलाव नहीं
-पी2पी भुगतान की दैनिक सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगी।