लखनऊ से मुंबई का इंडिगो फ्लाइट टिकट 22000 रुपए, दिल्ली, कोलकाता, गोवा और पुणे टिकट महंगे

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने भव्य चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से शनिवार को अचानक ही मुंबई, दिल्ली, पुणे की वापसी मुश्किल हो गई. रविवार और सोमवार को इन एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली, पुणे की वापसी का एयर टिकट महंगा हो गया. मुंबई के लिए सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट का टिकट 22 हजार रुपए तक पहुंचा, फिर सीट फुल हो गई. जबकि दिल्ली का टिकट 15 हजार रुपए तक गया. यहीं नहीं इस एयरपोर्ट पर अब विजिटर पास पर भी 20 अगस्त तक के लिए ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के निर्देश पर रोक लगा दी है. ऐसे में 100 रुपए के विजिटर पास के जरिए यात्रियों के जो परिवारीजन या करीबी टर्मिनल में एक स्थान तक भीतर जा सकते थे, उन्हे अब यह एंट्री टिकट नहीं मिलेंगे.

लखनऊ ने प्रमुख शहरों के लिए रविवार को विमान किराया

- लखनऊ से पुणे के बीच इंडिगो की फ्लाइट 6ई 118 का किराया 16,490 रुपए

- लखनऊ से मुम्बई के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 12492 का किराया 18,197 रुपए

- लखनऊ से बेंगलुरु के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स 2643 का किराया 18999 रुपए

लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा, पुणे के अचानक ही टिकट महंगे को लेकर ट्रैवल एजेंसियों के लोगों का कहना है कि बड़े शहरों के लिए रविवार से लेकर सोमवार तक ज्यादातर फ्लाइटों की सीटें बुक हो चुकी हैं. इसकी वजह है, बड़ी संख्या में मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद में रह कर लखनऊ के लोग नौकरी या पढ़ाई युवाओं का वापस लौटना है.

यह लोग त्योहारों पर एक दो दिन के लिए घर आते हैं, फिर वापस जाते हैं. ऐसे में जब इन्हे ट्रेनों में टिकट नहीं मिलता तो फ्लाइट का रुख करते हैं. इसी कारण एयर टिकट के दाम रक्षाबंधन के ठीक बाद इतने ज्यादा हो गए हैं. अब जिन लोगों का वापस लौटना बेहद जरूरी है, उन्हे महंगा टिकट खरीदना पड़ा रहा है.

एयरपोर्ट में विजिटर पास पर लगी रोक को लेकर बताया गया है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के निर्देश पर यह रोक लगा दी गई है. 15 अगस्त को लेकर बढ़ाई गई चौकसी के तहत ही अब एयरपोर्ट टर्मिनल, पार्किंग, पेरिमीटर जोन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त और निगरानी की सलाह दी गई है. एयरपोर्ट के सभी सीसीटीवी सिस्टम्स को नान-स्टाप एक्टिव मोड में रखे जाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की तुरंत जांच करने को कहा गया है.

शुक्रवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 की छत जगह-जगह से लगी टपकने

उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनऊ में बने भव्य चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार की शाम गज़ब नजारा देखने को मिला. जी हां इस नए बने टर्मिनल-3 की छत जगह-जगह से टपकने लगी. बीते साल ही एयरपोर्ट के इस टर्मिनल उद्घाटन हुआ था और नए टर्मिनल में बनाने में करीब 2400 करोड़ रुपए की लागत आई थी.

लेकिन गत शुक्रवार को इस नए टर्मिनल की छत बारिश में जगह-जगह से टपकने लगी तो पानी से फर्श को बचाने के लिए नीचे टब रखे गए. इस नजारे को एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों यात्रियों ने ना सिर्फ देखा बल्कि उसकी फोटो अपने मोबाइल से खींच कर सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया. जिसके चलते एयरपोर्ट प्रशासन की किरकिरी हुई.

इस एयरपोर्ट का स्वामित्व और संचालन लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एलआईएएल ) द्वारा किया जा रहा है, जो अडानी समूह के नेतृत्व वाला एक सार्वजनिक-निजी संघ है. खैर यह बात तो हुई एयरपोर्ट को बारिश से बचाने के लिए किए गए इंतजामों की खामी की. बात खाली छत से पानी टपकने की खामी की नहीं थी, यात्रियों को एयरपोर्ट के कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान पाने में भी काफी समय लगा क्यों कन्वेयर बेल्ट की तकनीकी खराबी के चलते रुक गई थी.

परिणाम स्वरूप दो फ्लाइटें से उतरे यात्रियों को को अपना लगेज पाने के लिए लंबा इतजार करना पड़ा और एयरपोर्ट पर अपने परिवारीजन को लेकर आए लोगों को कई गुना अधिक पार्किंग शुल्क देना पड़ा. तमाम यात्रियों ने इसका ब्यौरा भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसके चलते लोगों ने एयरपोर्ट प्रशासन को खूब ट्रोल किया.

