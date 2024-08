VIDEO: अनएकेडमी के सीईओ ने 30,000 रुपये की टी-शर्ट पहनकर किया 'नो अप्रेजल' अनाउंसमेंट, मचा हंगामा

Highlights बरबेरी टी-शर्ट पहनकर गौरव मुंजाल ने घोषणा की कि कर्मचारियों को इस साल अप्रेजल नहीं मिलेगा घोषणा करते हुए मुंजाल ने कहा कि 2024 एक "औसत से ऊपर" वर्ष था, लेकिन अनएकेडमी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई मुंजाल ने यह भी कहा कि यह एक “कठिन दौर” है जिसे कंपनी को इस समय सहना पड़ रहा है

नई दिल्ली: शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी अनएकेडमी के सीईओ गौरव मुंजाल की आलोचना तब हुई जब इंटरनेट ने उन्हें बरबेरी टी-शर्ट पहने हुए देखा और घोषणा की कि कर्मचारियों को इस साल अप्रेजल नहीं मिलेगा। पिछले हफ़्ते अनएकेडमी के वर्चुअल टाउन हॉल से मुंजाल का एक वीडियो रेडिट पर वायरल हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया यूज़र्स ने सीईओ पर “सबसे खराब माफ़ी” के लिए टारगेट किया है।

इस पल की विडंबना पोस्ट के कैप्शन में देखी जा सकती है: “यह कढ़ाई वाले लोगो वाली बरबेरी ब्लैक पार्कर टी-शर्ट है। हाँ, मैं सहमत हूँ कि किसी को अपने निजी सामान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यह ऐसा ही है।” घोषणा करते हुए मुंजाल ने कहा कि 2024 एक "औसत से ऊपर" वर्ष था, लेकिन अनएकेडमी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई।

मुंजाल ने कहा, "इसलिए, मुझे आपको व्यवसाय के बारे में अपडेट दिए हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि 2023 हमारे लिए एक औसत वर्ष था। लेकिन 2024, अगर शानदार नहीं रहा, तो औसत से ऊपर रहा। लेकिन हम अपने विकास लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए।"

उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में आगे कहा, "अच्छी बात यह है कि अब बर्न बेहद कम है, और हमारे पास एक बड़ा रनवे है। मैं कहता रहा कि हमारे पास अस्तित्व का जोखिम नहीं है। लेकिन कभी-कभी, जैसा कि मेरे एक निवेशक हमेशा कहते हैं, जब एक बेहतरीन टीम कठिन बाजार का सामना करती है, तो बाजार हमेशा जीतता है। हमारे प्रतिस्पर्धी टिक नहीं पाए हैं और यह एक बहुत ही मुश्किल बाजार रहा है।"

Imagine you have been working at a unicorn startup, eagerly anticipating your appraisals, only to be abruptly informed that there will be none.



In a similar development, Unacademy CEO Gaurav Munjal appeared at the company’s virtual town hall last week wearing a $400 Burberry… pic.twitter.com/UWvwTytJ6m