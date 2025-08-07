Trump India Tariffs 2025: 25 या 50% लगाओ, भारत पर असर नहीं पड़ेगा, रामदास अठावले ने कहा-मेक इन इंडिया का काम तेजी से चल रहा, पीएम मोदी तैयार, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 7, 2025 16:50 IST2025-08-07T16:48:48+5:302025-08-07T16:50:08+5:30
Trump India Tariffs 2025: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "इसका असर तो पड़ेगा ही क्योंकि उनके साथ हमारे 90 बिलियन डॉलर के ट्रेड है और अगर हर चीज 50% महंगा होगा तो खरीदने वाले भी सोचेंगे की भारतीय चीज़ों को क्यों खरीदे?
नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि हम तैयार है। मेक इन इंडिया का काम तेजी से चल रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।" कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "इसका असर तो पड़ेगा ही क्योंकि उनके साथ हमारे 90 बिलियन डॉलर के ट्रेड है और अगर हर चीज 50% महंगा होगा तो खरीदने वाले भी सोचेंगे की भारतीय चीज़ों को क्यों खरीदे?
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि हम तैयार है। मेक इन इंडिया का काम तेजी से चल रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।" pic.twitter.com/32DHOV75uE— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2025
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "इसका असर तो पड़ेगा ही क्योंकि उनके साथ हमारे 90 बिलियन डॉलर के ट्रेड है और अगर हर चीज 50% महंगा होगा तो खरीदने वाले भी सोचेंगे की… pic.twitter.com/xgaVDt8CDJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2025
अगर ऐसे वो करेंगे तो हमें भी अमेरिकन निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए...ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हमें ऐसे धमकी दे सकें..."कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "यह बहुत गलत है। किसी नेता का किसी देश के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है।
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "यह बहुत गलत है। किसी नेता का किसी देश के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। हमारी विदेश नीति कमजोर है लेकिन इसके बावजूद हमें इसका डटकर… pic.twitter.com/IDcIZeSQyo— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2025
हमारी विदेश नीति कमजोर है लेकिन इसके बावजूद हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। पूरा देश एक है। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर विपक्षी दल के बयान पर कहा, "पीएम मोदी हैं तो वह देश का नुकसान नहीं होने देंगे।
#WATCH अंबाला (हरियाणा): हरियाणा मंत्री अनिल विज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर विपक्षी दल के बयान पर कहा, "पीएम मोदी हैं तो वह देश का नुकसान नहीं होने देंगे। ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया है उसका क्या समाधान… pic.twitter.com/oMQkaDZnD8— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2025
ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया है उसका क्या समाधान निकालना है पीएम मोदी उसका डटकर सामना कर रहे हैं और नई बाजार को भी ढूंढने का काम किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का व्यापार किसी भी तरह से प्रभावित न हो। "
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "हमारी ओर से प्रधानमंत्री मोदी को कड़ा जवाब देना चाहिए... देश को उत्पादन रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना पड़ेगा... हमारे देश में अपार… pic.twitter.com/a21UesNwDC— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2025
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "हमारी ओर से प्रधानमंत्री मोदी को कड़ा जवाब देना चाहिए... देश को उत्पादन रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना पड़ेगा... हमारे देश में अपार संभावना है... हमारे यहां प्रकृति का आशीर्वाद है लेकिन हम उस दिशा की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं जिस दिशा की ओर जाकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं?..."