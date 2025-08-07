Trump India Tariffs 2025: 25 या 50% लगाओ, भारत पर असर नहीं पड़ेगा, रामदास अठावले ने कहा-मेक इन इंडिया का काम तेजी से चल रहा, पीएम मोदी तैयार, देखिए वीडियो

Highlights भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमें भी अमेरिकन निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। नेता का किसी देश के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि हम तैयार है। मेक इन इंडिया का काम तेजी से चल रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।" कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "इसका असर तो पड़ेगा ही क्योंकि उनके साथ हमारे 90 बिलियन डॉलर के ट्रेड है और अगर हर चीज 50% महंगा होगा तो खरीदने वाले भी सोचेंगे की भारतीय चीज़ों को क्यों खरीदे?

अगर ऐसे वो करेंगे तो हमें भी अमेरिकन निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए...ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हमें ऐसे धमकी दे सकें..."कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, "यह बहुत गलत है। किसी नेता का किसी देश के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है।

हमारी विदेश नीति कमजोर है लेकिन इसके बावजूद हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। पूरा देश एक है। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर विपक्षी दल के बयान पर कहा, "पीएम मोदी हैं तो वह देश का नुकसान नहीं होने देंगे।

ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया है उसका क्या समाधान निकालना है पीएम मोदी उसका डटकर सामना कर रहे हैं और नई बाजार को भी ढूंढने का काम किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का व्यापार किसी भी तरह से प्रभावित न हो। "

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "हमारी ओर से प्रधानमंत्री मोदी को कड़ा जवाब देना चाहिए... देश को उत्पादन रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना पड़ेगा... हमारे देश में अपार संभावना है... हमारे यहां प्रकृति का आशीर्वाद है लेकिन हम उस दिशा की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं जिस दिशा की ओर जाकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं?..."

Web Title: Trump India Tariffs 2025 Invest 25 or 50 percent not affect India Ramdas Athawale said Make in India work going fast PM Modi is ready, watch the video