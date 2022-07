टॉय सेक्टर में मेक इन इंडिया का जबरदस्त परिणाम, आयात में आई 70 फीसदी की कमी, निर्यात में 61 प्रतिशत का उछाल

Highlights भारत में खिलौनों का आयात 2018-19 में 304 मिलियन डॉलर से घटकर 2021-22 में पहुंचा 36 मिलियन डॉलर निर्यात 2018-19 में 109 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में हुआ 177 मिलियन डॉलर

नई दिल्ली: केंद्र के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' का बड़ा सकारात्मक प्रभाव टॉय सेक्टर में देखा गया है। मंगलवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी और निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि मेक इन इंडिया से इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने टॉय बिज ने छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित 'मेड इन इंडिया' उत्पाद के साथ 96 प्रदर्शकों को आकर्षित किया। वहीं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खिलौना क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप से उद्योग को मदद मिली है।

