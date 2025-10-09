TCS layoffs: 6,000 लोगों को नौकरी से निकाला, टीसीएस के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुदीप कुन्नुमल ने कहा- गलत आंकड़े मत पेश करो

TCS layoffs: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1.39 प्रतिशत बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया।

Highlightsवित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 11,909 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा का दौर शुरू हो गया।वित्तीय परिणामों की घोषणा बृहस्पतिवार को बाजार बंद होने के बाद की गई।

मुंबईः टीसीएस के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुदीप कुन्नुमल ने कहा कि एक प्रतिशत यानी 6,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, इस संदर्भ में आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1.39 प्रतिशत बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 11,909 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। टीसीएस ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में उसका परिचालन राजस्व 2.39 प्रतिशत बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 64,259 करोड़ रुपये था। टाटा समूह की इस कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के साथ ही जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा का दौर शुरू हो गया।

हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में कंपनी के लाभ में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि उसके राजस्व में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टीसीएस ने कंपनी के एक रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 11 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया। वित्तीय परिणामों की घोषणा बृहस्पतिवार को बाजार बंद होने के बाद की गई।

