16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ, 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते?, प्रति वर्ष 1,829 करोड़ रुपये का भार

Highlights 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचेगा। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में एक जुलाई से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार की ओर से 13 नवंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किए जाने के बाद राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 1,829 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कदम से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों ने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

Web Title: tamilnadu cm mk stalin Benefits 16 lakh government employees, teachers, pensioners family pensioners 58 per cent dearness allowance burden of Rs 1,829 crore per year