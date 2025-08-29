सितंबर में इतने दिन बंद रहेंगे शेयर बाजार, जानिए कितने दिन होगी ट्रेडिंग; पढ़ें पूरी लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: August 29, 2025 15:48 IST2025-08-29T15:41:27+5:302025-08-29T15:48:40+5:30
Stock Market Holidays in September 2025: एनएसई कैलेंडर के अनुसार, सितंबर में कोई निर्धारित अवकाश नहीं है और शेयर बाजार केवल सप्ताहांत पर ही बंद रहेंगे।
Stock Market Holidays in September 2025: भारतीय शेयर बाजार सितंबर 2025 में कई दिनों तक बंद रहने की संभावना है। अगर आप एक निवेशक या व्यापारी हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले महीने में शेयर बाजार में कितनी छुट्टियां होंगी, तो चिंता न करें—हम आपके लिए लेकर आए हैं।
सितंबर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कुल आठ दिनों तक कारोबार के लिए बंद रहेंगे। सितंबर 2025 के लिए एनएसई और बीएसई ट्रेडिंग हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, आने वाले महीने में शेयर बाजारों के बंद रहने की कोई आधिकारिक ट्रेडिंग छुट्टियां नहीं हैं।
इसका मतलब है कि भारतीय शेयर बाजार सभी शनिवार और रविवार सहित आठ दिनों तक कारोबार के लिए बंद रहेगा, क्योंकि छुट्टियां सप्ताहांत में पड़ती हैं। सितंबर में जिन आठ दिनों तक दोनों एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई, बंद रहेंगे, उनमें चार रविवार और चार शनिवार शामिल हैं।
सितंबर 2025 में शेयर बाजार आठ दिन बंद रहेगा। चूँकि सितंबर 2025 में शेयर बाजार के लिए कोई निर्धारित अवकाश नहीं है, इसलिए नियमित सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण शेयर बाजार सभी शनिवार और रविवार को बंद रहेगा।
ये अवकाश चार शनिवार: 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर और 27 सितंबर और चार रविवार: 7 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर को हैं। यह याद रखना चाहिए कि अगला आधिकारिक व्यापारिक अवकाश बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर है।
इसके बाद महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, दिवाली बलिप्रतिपदा, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और क्रिसमस के आधिकारिक व्यापारिक अवकाश होंगे, जब एनएसई और बीएसई व्यापार के लिए बंद रहेंगे। शेयर बाजार की छुट्टियों के अलावा, सितंबर 2025 में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे।