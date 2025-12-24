Stock Market Today: घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 85640.64 अंक चढ़ा, निफ्टी में 40.7 अंक की बढ़त

Stock Market Today: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और घरेलू संस्थागत निवेशकों की निरंतर खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 115.8 अंक चढ़कर 85,640.64 अंक पर और एनएसई निफ्टी 40.7 अंक की बढ़त के साथ 26,217.85 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदाणी पोर्ट्स और इटर्नल फायदे में रहे। वहीं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और सन फार्मा के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में रहे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। मंगलवार को एसएंडपी 500 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो इस महीने की शुरुआत में बने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गई। यह अंत में 0.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.2 प्रतिशत और नैस्डैक कम्पोजिट 0.5 प्रतिशत चढ़कर बंद हुए। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.39 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,794.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,812.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

