Stock market holidays 2026: एनएसई ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया, देखें मुख्य तारीखें, वीकेंड की छुट्टियां, मुहूर्त सेशन
By रुस्तम राणा | Updated: December 13, 2025 14:56 IST2025-12-13T14:56:48+5:302025-12-13T14:56:48+5:30
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, एक्सचेंज के नियमों और एफएंडओ रेगुलेशन के तहत जारी सर्कुलर में 15 पूरे ट्रेडिंग छुट्टियों की लिस्ट है - जो 2025 से एक ज़्यादा है - और इसमें वीकेंड पर पड़ने वाले त्योहारों और मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख का भी ब्यौरा दिया गया है।
Stock market holidays 2026: प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने 2026 के लिए अपना आधिकारिक ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को उन दिनों का शुरुआती रोडमैप मिल गया है जब इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट बंद रहेंगे। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, एक्सचेंज के नियमों और एफएंडओ रेगुलेशन के तहत जारी सर्कुलर में 15 पूरे ट्रेडिंग छुट्टियों की लिस्ट है - जो 2025 से एक ज़्यादा है - और इसमें वीकेंड पर पड़ने वाले त्योहारों और मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख का भी ब्यौरा दिया गया है।
सभी सेगमेंट में मार्केट छुट्टियां
इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी मार्केट अगले साल 15 दिनों तक बंद रहेंगे। छुट्टियों की लिस्ट 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से शुरू होगी, जिसके बाद प्रमुख त्योहार आएंगे:
1. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
2. होली (3 मार्च)
3. राम नवमी (26 मार्च)
4. महावीर जयंती (31 मार्च)
5. गुड फ्राइडे (3 अप्रैल)
6. अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल)
7. महाराष्ट्र दिवस (1 मई)
8. बकरीद (28 मई)
9. मुहर्रम (26 जून)
10. गणेश चतुर्थी (14 सितंबर)
11. गांधी जयंती (2 अक्टूबर)
12. दशहरा (20 अक्टूबर)
13. दिवाली बलिप्रतिपदा (10 नवंबर)
14. गुरु नानक जयंती (24 नवंबर)
15. क्रिसमस (25 दिसंबर)
सर्कुलर में एक खास बात यह है कि दिवाली की छुट्टी नहीं है, क्योंकि दिवाली लक्ष्मी पूजन रविवार को पड़ रहा है। वीकेंड के त्योहार और मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 में चार प्रमुख त्योहार—महाशिवरात्रि (15 फरवरी), ईद-उल-फितर (21 मार्च), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और दिवाली लक्ष्मी पूजन (8 नवंबर)—वीकेंड पर पड़ रहे हैं और इसलिए बाज़ार बंद नहीं होंगे। एक्सचेंज 8 नवंबर (रविवार) को पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे। एक घंटे के शुभ ट्रेडिंग विंडो का समय दिवाली के करीब घोषित किया जाएगा।
ट्रेडर्स के लिए हॉलिडे कैलेंडर क्यों ज़रूरी है?
नॉन-ट्रेडिंग दिनों की साफ़ जानकारी मार्केट में हिस्सा लेने वालों को प्लान बनाने में मदद करती है, जैसे- पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट, डेरिवेटिव्स एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, सेटलमेंट साइकिल, और ग्लोबल मार्केट टाइमिंग के आसपास लिक्विडिटी मैनेजमेंट आदि। छुट्टियां अक्सर साप्ताहिक और मासिक इंडेक्स एक्सपायरी को प्रभावित करती हैं और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग व्यवहार को बदल सकती हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। 2026 के लिए मार्केट आउटलुक ब्रोकरेज फर्मों को उम्मीद है कि 2025 की अस्थिरता के बाद 2026 भारतीय इक्विटी के लिए रिकवरी का साल होगा।
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, मॉर्गन स्टेनली, सिटीग्रुप और गोल्डमैन सैक्स ने संकेत दिया है कि जैसे-जैसे कमाई स्थिर होगी और पॉलिसी सपोर्ट मजबूत होगा, बाजार अपनी खोई हुई स्थिति फिर से हासिल कर सकते हैं। ICICI डायरेक्ट का अनुमान है कि निफ्टी 2026 में 30,000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है, तकनीकी ब्रेकआउट और करेक्शन फेज के बाद मजबूत रैली के ऐतिहासिक पैटर्न का हवाला देते हुए। कोटक सिक्योरिटीज ने दिसंबर 2026 तक निफ्टी के लिए 32,032 का अधिक बुलिश लक्ष्य बताया है, जिसमें BFSI और IT शेयरों को प्राथमिकता दी गई है।