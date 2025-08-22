Highlights Sone ka Bhav: सोना 250 रुपये सस्ता हुआ, चांदी महंगी, जानें आज का सोने का रेट क्या है?

Sone ka Bhav: कमजोर वैश्विक रुख के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 250 रुपये गिरकर 1,00,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बृहस्पतिवार को 1,00,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 150 रुपये गिरकर 1,00,050 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले सत्र में यह 1,00,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, शुक्रवार को चांदी की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। सर्राफा संघ के अनुसार, बृहस्पतिवार को चांदी 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,330.48 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। हाजिर चांदी भी 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 37.96 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा, ‘‘सोने और चांदी की कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं जहां जैक्सन हॉल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख्पा जेरोम पावेल के संबोधन से पहले व्यापारी महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मौद्रिक नीति के रुख के बारे में संकेत मिल सकते हैं।’’ मिराए एसेट शेयरखान के प्रमुख -जिंस और मुद्रा प्रवीण सिंह के अनुसार, सितंबर में ब्याज दर में कटौती की पूरी संभावना है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मिले-जुले संकेतों के कारण फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल इसे आंकड़ों पर निर्भर बना सकते हैं।

