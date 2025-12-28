सिगरेट पीना अब होगा महंगा, जल्द बढ़ जाएंगे दाम; सोशल मीडिया पर यूजर्स ले रहे चुटकी

Cigarette Price Hike: सिगरेट पीने वाले के लिए बड़ी खबर है क्योंकि सिगरेट के दाम बढ़ने वाले है। सरकार के नए बिल में सिगरेट की बिक्री कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी का वादा किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि एक सिगरेट जिसकी कीमत अभी 18 रुपये है, जल्द ही 72 रुपये तक हो सकती है। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, यह उम्मीद करते हुए कि इससे लोग सिगरेट छोड़ देंगे, वहीं सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

एक Reddit यूजर ने संभावित कीमत बढ़ोतरी के बारे में लेटेस्ट अपडेट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और सरकार के इस फैसले की तारीफ की।

उसने लिखा, "एक स्मोकर होने के नाते, मुझे यह फैसला पसंद आया है," उसने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि इससे भारत में स्मोकर्स की संख्या कम होगी, खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं की। हो सकता है मैं भी सिगरेट छोड़ दूं।"

सोशल मीडिया रिएक्शन

कई अकाउंट्स ने इस खबर पर मज़ाक और व्यंग्य के साथ जवाब दिया।

दिल्ली की खराब हवा का ज़िक्र करते हुए, एक यूज़र ने लिखा, "मुझे क्या, मैं तो दिल्ली की हवा में जी लेता हूं, FREE FREE FREE,"

यह सुझाव देते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी में धूम्रपान करने वाले पहले से ही प्रदूषित हवा के आदी हैं और सिगरेट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

कुछ लोगों ने धूम्रपान के ट्रेंड में बदलाव की भविष्यवाणी करते हुए कहा, "अब सबके हाथों में वेप दिखेगा।"

कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा कीमतें कुछ धूम्रपान करने वालों को सिगरेट छोड़ने या ई-सिगरेट जैसे विकल्पों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन अवैध बिक्री बढ़ने का भी खतरा है।

एक व्यक्ति ने कमेंट किया, "यह बहुत गलत है! इससे बिना रेगुलेशन वाले हेल्थ नियमों के साथ बहुत सारी नकली चीज़ों का रास्ता खुल जाएगा। और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होंगी।"

"धूम्रपान और शराब पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए," एक व्यक्ति ने सुझाव दिया।

"सिगरेट के स्टॉक खरीदने का समय आ गया है," एक अकाउंट ने मज़ाक किया।

सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी

मौजूदा सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 के तहत, सिगरेट पर लंबाई और टाइप के आधार पर 1,000 स्टिक पर 200 रुपये से 735 रुपये तक की ड्यूटी लगती है। नया संशोधन एक बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता है, जिसमें ड्यूटी 1,000 सिगरेट पर 2,700-11,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।

चबाने वाले तंबाकू पर ड्यूटी 25% से बढ़कर 100% हो जाएगी, हुक्का तंबाकू पर 25% से 40% हो जाएगी, जबकि पाइप और सिगरेट के लिए स्मोकिंग मिक्सचर में 60% से 325% तक की भारी बढ़ोतरी होगी।

