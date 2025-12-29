Silver Price Today: 14,387 रुपये की तेजी, दिल्ली में चांदी 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम, जानिए गोल्ड रेट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 29, 2025 14:19 IST2025-12-29T14:19:07+5:302025-12-29T14:19:59+5:30
Silver Price Today: चांदी की कीमत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 14,387 रुपये यानी छह प्रतिशत चढ़कर 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के अबतक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई।
नई दिल्लीः मजबूत निवेशक मांग एवं सकारात्मक वैश्विक रुझानों के बीच वायदा कारोबार में सोमवार को चांदी की कीमत में लगातार छठे सत्र में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी रही और यह छह प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। चांदी की कीमत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 14,387 रुपये यानी छह प्रतिशत चढ़कर 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के अबतक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुझानों को देखते हुए व्यापारियों द्वारा चांदी की जमकर खरीदारी की जा रही है। इस बीच, सोने की कीमतों में भी तेजी जारी रही और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों का भाव 357 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 1,40,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसकी कीमत 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। वैश्विक स्तर पर भी सोना व चांदी की कीमतों में तेजी रही।
कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ रिकॉर्ड 4,536.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी का वायदा भाव पहली बार 80 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया। यह 7.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 82.67 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा।