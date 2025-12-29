₹21000 गिरी चांदी की कीमत, रिकॉर्ड पर पहुंचकर धड़ाम हुई कीमत
By संदीप दाहिमा | Updated: December 29, 2025 16:23 IST2025-12-29T16:23:06+5:302025-12-29T16:23:06+5:30
आज चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव बढ़कर करीब 2.54 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद अचानक गिरावट आ गई। MCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी के दाम में दोपहर के समय महज एक घंटे में करीब 21 हजार रुपये की कमी दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद चांदी का भाव फिसलकर लगभग 2.33 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गया।
चांदी की कीमतों में यह कमजोरी सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि, बीते कुछ समय से चांदी की कीमतों में तेज बढ़त रही है। इस साल अब तक चांदी ने करीब 181 फीसदी का रिटर्न दिया है, जो सोने से भी बेहतर माना जा रहा है।
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक चांदी के सीमित स्टॉक और उद्योग व निवेशकों की बढ़ती मांग इसकी कीमतों को सहारा दे रही है। औद्योगिक इस्तेमाल के साथ-साथ निवेश के रूप में भी चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे बाजार में तेज हलचल बनी हुई है।