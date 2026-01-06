Share Market Today: शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी का बुरा हाल
January 6, 2026
Share Market Today: मंगलवार को भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट देखी गई, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गए क्योंकि निवेशकों ने तिमाही बिज़नेस अपडेट्स के लगातार फ्लो के मुकाबले नए अमेरिकी टैरिफ के जोखिम का आकलन किया, जिससे कमाई में रिकवरी की उम्मीदें बनी हुई हैं।
Share Market Today: घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 431.95 अंक टूटकर 85,007.67 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 105.6 अंक फिसलकर 26,144.70 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों से टाटा समूह की खुदरा कंपनी ट्रेंट के शेयर में सात प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक और अदाणी पोर्ट्स के शेयर भी नुकसान में रहे।
दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहा।
अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.61 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 36.25 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,764.07 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।