Share Market Today: शेयर बाजार में शुक्रवार को आई तेजी, सेंसेक्स, निफ्टी में उछाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 11:15 IST2025-08-29T11:15:00+5:302025-08-29T11:15:27+5:30
Share Market Today: एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे जबकि चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट तथा हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे।
Share Market Today: घरेलू बाजारों में दो सत्र की गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 197.11 अंक चढ़कर 80,277.68 अंक पर और एनएसई निफ्टी 63.45 अंक की बढ़त के साथ 24,564.35 अंक पर पहुंच गया।
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाभ में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, इटर्नल (पूर्व में जोमैटो) और इन्फोसिस के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे जबकि चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट तथा हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे।
अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 68.17 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,856.51 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,920.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।