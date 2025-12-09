Share Market Today: शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी फिसला

December 9, 2025

Share Market Today: अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.36 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

Share Market Today: कमजोर वैश्विक संकेतों तथा विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक के परिणाम से पहले निवेशक सतर्क हो गए हैं। बैठक में ब्याज दर को लेकर फैसला किया जाएगा। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 636.22 अंक या 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,466.47 अंक पर और एनएसई निफ्टी 193.25 अंक या 0.74 प्रतिशत फिसलकर 25,767.30 अंक पर रहा।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एशियन पेंट्स, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर नुकसान में रहे। भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर फायदे में रहे।

एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का एसएसई कम्पोजिट नकारात्मक दायरे में रहे जबकि जापान का निक्की 225 फायदे में रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.36 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 655.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,542.49 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

